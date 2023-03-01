Пропагандисти РФ закликають добити українську інфраструктуру авіацією: Жданов оцінив загрозу

Російські пропагандисти закликають бомбити українську інфраструктуру авіацією. Військовий експерт Олег Жданов оцінив, наскільки реалістичними можуть бути такі погрози.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

Жданов нагадав, що російські токшоу направлені на внутрішнє споживання. На його думку, пропагандисти намагаються якось задобрити російське суспільство. Адже минув вже рік від початку повномасштабного вторгнення і російське суспільство починає задавати собі питання "а за що ми воюємо".

"Тут треба щось казати супільству, навіть пропонуючи такі безглузді ідеї. І вони кажуть: "Ми ще ж не піднімали авіацію. Зараз ми піднімемо авіацію і як вдаримо бомбами". Ніхто не задається питанням, чи зможуть вони залетіти у повітряний простір України. І коли востаннє літаки РФ залітали вглиб нашої території? Якщо вони спробують це зробити і будуть великі втрати авіаційного парку, тоді вони будуть задавати такі питання. Тоді знову (росіяни. – Ред.) писатимуть у соцмережах, що їхні генерали – дурні, і треба когось розстріляти. А зараз гасла. Росія це, як і СРСР, – країна гасел", – підсумував експерт.

Раніше Олег Жданов підбив підсумки зимової воєнної кампанії та зробив прогнози на весну. Також він пояснив, чому на Луганському напрямку ЗСУ зупинили наступ і перейшли до оборони.