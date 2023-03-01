Пропагандисти РФ закликають добити українську інфраструктуру авіацією: Жданов оцінив загрозу

У Москві погрожують добити українську інфраструктуру авіацією. Жданов називає це "безглуздими ідеями".
Російські пропагандисти закликають бомбити українську інфраструктуру авіацією. Військовий експерт Олег Жданов оцінив, наскільки реалістичними можуть бути такі погрози.
Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.
Жданов нагадав, що російські токшоу направлені на внутрішнє споживання. На його думку, пропагандисти намагаються якось задобрити російське суспільство. Адже минув вже рік від початку повномасштабного вторгнення і російське суспільство починає задавати собі питання "а за що ми воюємо".
"Тут треба щось казати супільству, навіть пропонуючи такі безглузді ідеї. І вони кажуть: "Ми ще ж не піднімали авіацію. Зараз ми піднімемо авіацію і як вдаримо бомбами". Ніхто не задається питанням, чи зможуть вони залетіти у повітряний простір України. І коли востаннє літаки РФ залітали вглиб нашої території? Якщо вони спробують це зробити і будуть великі втрати авіаційного парку, тоді вони будуть задавати такі питання. Тоді знову (росіяни. – Ред.) писатимуть у соцмережах, що їхні генерали – дурні, і треба когось розстріляти. А зараз гасла. Росія це, як і СРСР, – країна гасел", – підсумував експерт.
Раніше Олег Жданов підбив підсумки зимової воєнної кампанії та зробив прогнози на весну. Також він пояснив, чому на Луганському напрямку ЗСУ зупинили наступ і перейшли до оборони.
Читайте також: