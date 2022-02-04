Пропагандистське відео з тілами загиблих: США заявили про привід, який РФ може використати для вторгнення

Пропагандистське відео з тілами загиблих: США заявили про привід, який РФ може використати для вторгнення

Мета провокації - створити привід для нібито військової відповіді, а по суті - нападу на Україну.

У Міністерстві оборони США повідомили про привід, який Москва може використати для вторгнення до України. Зокрема, йдеться про оприлюднене пропагандистське відео з тілами загиблих. У Пентагоні кажуть, що Росія може оприлюднити сфабрикований відеозапис з нібито нападом або на своїй території, або на російськомовне населення на Сході України.

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Сфабрикувати привід, щоб вдертися на територію України: про схвалений на найвищому рівні у Росії план провокації повідомила американська розвідка. Йдеться про створення фальшивого відео, на якому нібито українські військові чи розвідники зі зброєю в руках нападають на суверенну російську територію або російськомовних людей, а також зруйновані вибухами будівлі та тіла загиблих.

"Росія створить дуже яскраве пропагандистське відео, яке міститиме трупи та акторів, які зображатимуть людей у скорботі, а також зруйновані будівлі. І українське або західне військове обладнання, щоб деяка зброя виглядала як надана Заходом Україні", - заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

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Мета провокації - створити привід для нібито військової відповіді, а по суті - нападу на Україну. Речник Державного департаменту Нед Прайс уточнив, що це один зі сценаріів, розроблених у Москві, про які відомо американським спецслужбам. Вони не знають, чи використає Кремль саме цей варіант, але вирішили попередити провокацію. На запитання журналістів, чи оприлюднять США докази, здобуті розвідкою, у Держдепі відповіли негативно.

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Американські ЗМІ із посиланням на свої джерела у спецслужбах зазначають: докази не публікують, щоб не розкривати джерела і методи отримання інформації.

"Ми оприлюднюємо це зараз, щоб показати масштаби дій Росії щодо Украіни, які дестабілізуюють, та відвернути Росію від цієї небезпечної кампанії, та зрештою від початку військового нападу" - каже речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Речник Держдепу нагадав: Росія неодноразово вдавалася до створення фіктивного відео із акторами замість реальних людей, що змушує їх сприймати цей сигнал розвідки всерйоз. Речник російського президента Дмитро Пєсков це заперечив. За його словами, подібні закиди лунали раніше, але, мовляв, нічого подібного не виходило.