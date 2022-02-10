“Прописка” - за декілька кліків: найпопулярніша послуга ЦНАПів доступна у “Дії”

Можливість зміни місця реєстрації онлайн у Мінцифри називають перемогою над одним із великих корупційних “монстрів”.

Найпопулярнішою послугою ЦНАПів нашої країни досі залишається зміна місця реєстрації. Відтепер ця бюрократична процедура стала доступною на веб-порталі “Дія”, “прописатися” у своєму помешканні можна онлайн і без зайвих зусиль.

Про це розповів в інтерв’ю ТСН.ua віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, для того, щоб “прописатися” у себе вдома, достатньо зробити декілька кліків.

“Взагалі це магія у сфері державних послуг. Більше не треба ходити в ЦНАП. Якщо хочете прописати у себе іншу людину, треба просто обрати квартиру, сформувати QR-код або лінк. QR-код людина зчитала і надала згоду. Лінк може працювати на відстані, відправили і людина прописалася”, - розповідав очільник Мінцифри.

Так само просто, запевняє міністр, відтепер буде і "виписатися" з місця реєстрації.

“Наразі ця послуга доступна на порталі "Дія", але ми працюємо над тим, щоб послуга запрацювала і у застосунку”, - пообіцяв Михайло Федоров.

Переведення в онлайн такої бюрократичної процедури як оформлення місця реєстрації в міністр назвав перемогою над одним із великих корупційних “монстрів”.

“Наступна сходинка – наступний “монстр”. Він також непростий, корупційний, але ми його подолаємо”, - запевнив урядовець.

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Нагадаємо, українці також матимуть можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу за допомогою застосунку "Дія".

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