“Прописка” - за декілька кліків: найпопулярніша послуга ЦНАПів доступна у “Дії”

Можливість зміни місця реєстрації онлайн у Мінцифри називають перемогою над одним із великих корупційних “монстрів”.
Найпопулярнішою послугою ЦНАПів нашої країни досі залишається зміна місця реєстрації. Відтепер ця бюрократична процедура стала доступною на веб-порталі “Дія”, “прописатися” у своєму помешканні можна онлайн і без зайвих зусиль.
Про це розповів в інтерв’ю ТСН.ua віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, для того, щоб “прописатися” у себе вдома, достатньо зробити декілька кліків.
“Взагалі це магія у сфері державних послуг. Більше не треба ходити в ЦНАП. Якщо хочете прописати у себе іншу людину, треба просто обрати квартиру, сформувати QR-код або лінк. QR-код людина зчитала і надала згоду. Лінк може працювати на відстані, відправили і людина прописалася”, - розповідав очільник Мінцифри.
Так само просто, запевняє міністр, відтепер буде і "виписатися" з місця реєстрації.
“Наразі ця послуга доступна на порталі "Дія", але ми працюємо над тим, щоб послуга запрацювала і у застосунку”, - пообіцяв Михайло Федоров.
Переведення в онлайн такої бюрократичної процедури як оформлення місця реєстрації в міністр назвав перемогою над одним із великих корупційних “монстрів”.
“Наступна сходинка – наступний “монстр”. Він також непростий, корупційний, але ми його подолаємо”, - запевнив урядовець.
Нагадаємо, українці також матимуть можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу за допомогою застосунку "Дія".
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