Пропозиція Туреччини про перемовини про Україну без України: експертка запевнила, що зради немає

Туреччина насправді і не розраховує, що відбудуться перемовини про мир в Україні без участі самої України, коли пропонує таку ініціативу Росії. Тож зради з боку Анкари немає.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла старша аналіткиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер.

Заяви Туреччини про мирні перемовини щодо України спрямовані на внутрішнього споживача та на Росію, пояснила експертка.

"Оскільки в Туреччині розуміють, що це нереально, вони можуть так спокійно про це говорити. Насправді я не думаю, що є очікування в Туреччини, що ці переговори відбудуться. Я не думаю, що є очікування в Туреччині, що наші західні партнери дозволять говорити про Україну без України і сама Україна сяде за стіл переговорів. Тому ця вся риторика, яка великою мірою з одного боку скерована на внутрішнього споживача, а з іншого боку – на Росію: тому що Туреччина нібито намагається допомагати Росії, щоб щось отримати взамін", – розповіла Габер.

Вона також закликала глянути на реальні кроки Анкари, які свідчать про відсутність зради.

"Давайте дивитися на конкретні кроки. Чи є примус до миру в Україні з боку Туреччини? Наскільки я знаю, немає. Чи якимось чином тиснуть на нас для того, щоби ми йшли на компроміси по землі, по території? Немає. Тобто Україна буде вирішувати, коли і як нам сідати за стіл переговорів", – зазначила аналітикиня.

"Але те, що в Туреччині це (така риторика – ред.) продовжується, це неприємно. Я думаю, що нам теж потрібно інколи пропонувати турецьким партнерам обговорювати з Францією, Британією і Грецією ситуацію навколо турецьких островів. Ну, просто для того, щоб було зрозуміло, яка ця риторика, як вона сприймається в Україні. Але з цього приводу різких висновків про те, що це є зрада з турецького боку, я би не робила", – додала Габер.

Пропозиція Туреччини про переговори

Туреччина чи не від самого початку повномасштабного вторгнення Росії до України періодично закликає держави до перемовин та пропонує своє посередництво в них.

Так, 8 жовтня турецькі медіа повідомили, що Туреччина передала США, Великій Британії, Німеччині, Франції пропозицію щодо переговорів із Росією про ситуацію в Україні.

Кількома днями підзніше голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав до перемир’я між Росією та Україною. Проте, за його словами, цей мир не повинен передбачати територіальних поступок з боку України.

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