"Пропрацюю це питання": Зеленський заявив про можливий розрив дипломатичних відносин з Росією

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Президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин із РФ після того, як глава Кремля Володимир Путін 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це український лідер заявив на пресконференції 22 лютого.

Ми бачимо наступ на суверенітет і територіальну цілісність України. Це точно. Хочу вам сказати, до мене надійшов запит від МЗС України, щоб я розглянув питання про розрив дипломатичних відносин між Україною та РФ. Я одразу після пресконференції буду дивитися, пропрацьовувати це питання і не тільки це. А й наші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ", - заявив президент України Володимир Зеленський.

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