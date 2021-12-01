Прорив трубопроводу у Харкові: комунальники розповіли, коли відновлять водопостачання

Через аварію на сухому пайку опинились мешканці майже п'яти сотень будинків.
У Харкові позаливало дороги, зупинилися трамваї, а мешканці кількох кварталів залишились без води через прорив водогону. Розірвана труба фонтанувала кілька годин.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Потужний струмінь води здіймався догори на кілька метрів. Діагональний фонтан б'є у бік шосе. За лічені хвилини дорога перетворюється на річку. Автівки ледь рухаються, а трамваї взагалі стоять. Стовп води дістався елекродротів, вони - обледеніли. Виявилося, що прорвало магістраль із холодною водою. Через аварію на сухому пайку опинились мешканці майже п'яти сотень будинків.
Із порожніми пляшками люди йдуть запасатися водою, але ажіотажу немає. Мешканці кажуть, що готові потерпіти тимчасові незручності. «На балконі у мене 60 літрів запас, а це беремо для чаю», - кажуть мешканці.
«Аварія є аварія, тож якось знайдемо вихід. Прати не будемо. Їсти щось приготуємо швиденько. Це не страшно. Пити є де купити», - додає сусідка.
До лікарень, дитячих садочків і шкіл воду підвозять у цистернах. А от для жителів багатоповерхівок, якщо буде така заявка. «Крім цього ми провели необхідні заходи щодо зонування системи. Забезпечили понад 50% водопостачання мешканців до 3 поверху», - констатують комунальники.
По обіді комунальники знайшли пошкоджену ділянку і її вже залатали. Не витримала труба понад метр у діаметрі. Її випробовували ще влітку і тоді жодних проблем не було. Водогін прорвало через брак ще на заводі, певні чиновники. «Коли ми вирізали пошкоджену ділянку і ми побачили, що вздовж зварного шва через температурні режими при виробництві цієї труби була порушена технологія. І ділянка уже була ослаблена», - додають комунальники.
Вони обіцяють, що вода в домівках харків'ян з'явиться до кінця доби.