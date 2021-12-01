Прорив трубопроводу у Харкові: комунальники розповіли, коли відновлять водопостачання

Через аварію на сухому пайку опинились мешканці майже п'яти сотень будинків.

У Харкові позаливало дороги, зупинилися трамваї, а мешканці кількох кварталів залишились без води через прорив водогону. Розірвана труба фонтанувала кілька годин.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Потужний струмінь води здіймався догори на кілька метрів. Діагональний фонтан б'є у бік шосе. За лічені хвилини дорога перетворюється на річку. Автівки ледь рухаються, а трамваї взагалі стоять. Стовп води дістався елекродротів, вони - обледеніли. Виявилося, що прорвало магістраль із холодною водою. Через аварію на сухому пайку опинились мешканці майже п'яти сотень будинків.

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Із порожніми пляшками люди йдуть запасатися водою, але ажіотажу немає. Мешканці кажуть, що готові потерпіти тимчасові незручності. «На балконі у мене 60 літрів запас, а це беремо для чаю», - кажуть мешканці.

«Аварія є аварія, тож якось знайдемо вихід. Прати не будемо. Їсти щось приготуємо швиденько. Це не страшно. Пити є де купити», - додає сусідка.

До лікарень, дитячих садочків і шкіл воду підвозять у цистернах. А от для жителів багатоповерхівок, якщо буде така заявка. «Крім цього ми провели необхідні заходи щодо зонування системи. Забезпечили понад 50% водопостачання мешканців до 3 поверху», - констатують комунальники.

По обіді комунальники знайшли пошкоджену ділянку і її вже залатали. Не витримала труба понад метр у діаметрі. Її випробовували ще влітку і тоді жодних проблем не було. Водогін прорвало через брак ще на заводі, певні чиновники. «Коли ми вирізали пошкоджену ділянку і ми побачили, що вздовж зварного шва через температурні режими при виробництві цієї труби була порушена технологія. І ділянка уже була ослаблена», - додають комунальники.

Вони обіцяють, що вода в домівках харків'ян з'явиться до кінця доби.