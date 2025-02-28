Прорив та обстріли на прикордонні: що розповіли мешканці Сумщини та Чернігівщини

Стали відомі нові подробиці щодо ситуації на тих ділянках північного кордону, на Сумщині та Чернігівщині, де Україна межує з Росією.

Сьогодні, 28 лютого, декілька моніторингових Telegram-каналів повідомили про те, що ворог здійснив прорив кордону в Сумській області.

Сумська ОВА, посилаючись на Центр протидії дезинформації, розповсюдила повідомлення наступного змісту: "Щодо інформації, яка поширюється у мережі, про те, що російські війська атакують прикордоння Сумщини в районі населеного пункту Новеньке. Верифікувавши інформацію у Силах оборони, Центр повідомляє, що наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Сили оборони знищують ворога. На даний момент прориву не відбулося, бої тривають".

Своєю чергою, у Генштабі ЗСУ в коментарі для ТСН.ua повідомили, що ворог був блокований та відкинутий на територію РФ.

"Щодо ситуації в районі населеного пункту Новеньке в Сумській області, поблизу кордону з росією. 25 лютого противник штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень, перетнув державний кордон України, однак був блокований і відкинутий на територію рф. Надалі російські війська продовжують спроби штурмових дій, тепер уже піхотними групами. Сили оборони України вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом нашої логістики. Бойові дії в цьому районі тривають", — повідомили нам в ГШ ЗСУ.

За даними Сумської ОВА, ситуація в регіоні зараз є вкрай неспокійною.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська громади", — повідомила ОВА.

Та додали, що в двох громадах зафіксовано удари FPV-дронами, а по Краснопільській громаді були удари ворожими КАБами, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок та 10 приватних домоволодінь.



"Знищені, згорілі, пошкоджені будинки. В селі справжнісіньке пекло", — так прокоментувала ситуацію мешканка Юнаківської громади, залишивши відгук в соцмережі.



Про атаки російських дронів різних видів розповіли нам і мешканці містечка Семенівка Чернігівської області, яке знаходиться за 10 км. від українсько-російського кордону.

"Ми першими чуємо ті "Шахеди", які росіяни запускають по Україні. Буває і таке, що інколи летять одразу по 5 штук, друг за другом. Ворог продовжує час від часу наносити ударами і з артилерії, і FPV-дронами. Нещодавно, наприклад, був такий удар", — розповідає місцевий мешканець в коментарі для ТСН.ua.



Збільшення обстрілів зі сторони Росії підтверджують і в Семенівській міській раді. Саме через це тут вирішили навіть евакуювати місцевий архів.



За даними Держприкордонслужби, протягом останньої доби російська армія обстрілювала чотири чернігівських громади з мінометів, ствольної артилерії, БПЛА та за допомогою FPV-дронів.

Раніше повідомлялось про те, що в РНБО повідомили, чи є небезпека.

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