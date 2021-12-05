Прорив у науці: як пандемія COVID-19 може пришвидшити боротьбу з онко чи серцевими захворюваннями

Прорив у науці: як пандемія COVID-19 може пришвидшити боротьбу з онко чи серцевими захворюваннями

Сучасні РНК-вакцини від коронавірусу вдалося швидко розробити завдяки іншій пандемії — СНІДу.

"Омікрон" наближається до українських кордонів — новий штам коронавірусу виявили в сусідній Румунії. І хоча Всесвітня організація охорони здоров’я закликає не панікувати, адже цей штам не спричинив ще жодної смерті, у Франції, як тільки дозволили бустерну третю дозу, на вакцинацію вишикувалися черги. Додаткове щеплення вже отримали 10 мільйонів французів.

Ковідна пандемія — далеко не перша, яку доводилося переживати людству. Ще свіжі у пам'яті масові спалахи грипу, чи ВІЛ-СНІД, який ще зовсім недавно вважали вироком. Але саме завдяки цим небезпечним вірусам науковцям вдалося неймовірне — впритул наблизитися до винайдення вакцин, які здатні запобігти раку чи інфаркту міокарда.

Як РНК-вакцина, яку так бояться антивакцинатори, може у майбутньому стати порятунком, йдеться 5 грудня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Новий штам коронавірусу "Омікрон", який уже виявили в 40 країнах, цієї зими може стати основновним варіантом зараження. Як він себе поведе й чи буде агресивнішим за "Дельту", поки ніхто не знає. "Дельта", наприклад, уже спричинила повне заповнення ліжок у відділенях інтенсивної терапії Німеччини.

Боротьба зі страхами людей перед щепленням насправді геть не нова. Вакцинація завжди давалася суспільству важко.Перше відео із закликом до вакцинації з’явилося ще понад пів століття тому, коли від азійського грипу помирали мільйони людей у всьому світі. Тоді, як і зараз, страх перед невідомим був сильнішим, аніж перед смертю. Зрештою, тоді саме щеплення допомогло зупинити розвиток пандемії.

Доктор медичних наук Віктор Досенко переконує, що вірус не такий розумний, як нам усім здається. Сам по собі він мутувати не може, а змінюють його самі люди.

"Така кількість варіантів SARS-CoV-2 пов’язана з тим, що він перебуває прямо зараз в десятках мільйонів людей, в трильйонах клітин. Й в кожній цій клітиночці його змінюють. Не він змінюється, а його змінюють", — зазначає професор.

Новини тижня: чому в мутаціях коронавірусу винні люди і як РНК-вакцина може стати порятунком

Саме тому, аби взяти контроль над вірусом, на укол з вакциною має погодитися не менше двох третин населення планети. Досвід Швеції показав, сам по собі колективний імунітет не утворюється. Ціна експерименту маленькій країні коштувала понад 15 тисяч життів. Тепер там вакциновано понад 70 відсотків населення.

За простими законами природи, розслаблятися не можна навіть тим, хто вже перехворів, адже антитіла вам майже нічого не гарантують. Увесь захист від COVID-19 дають т-клітини.

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Сучасні західні вакцини, які б могли діяти всередині клітини, вдалося отримати завдяки іншій пандемії. Перші експерименти над РНК-вакцинами почали проводити шукаючи порятунку від СНІДу, точніше вірусу імунодефіциту людини. За 40 років ВІЛ забрав життя понад 36 мільйонів людей, а це населення Швейцарії, Словаччини, Угорщини, Чехії і Литви разом взятих. Й саме завдяки цим експериментам нам вдалося так швидко отримати вакцини від COVID-19.

Ще однією схожою деталлю є страх. Побиті вікна автобусів у Нових Санжарах нічим не відрізнялися від реакції на перших ВІЛ-інфікованих. Знадобились десятиліття та мільйони доларів на інформування, аби переконати людей не панікувати, а правильно діяти.

Тепер же боротьба з ковідом може пришвидшити інший прорив — у боротьбі з онко та автоімунними захворюваннями, хворобами серця або важкими тропічними недугами, гіпертензією чи розсіяним склерозом. Такі собі індивідуальні ліки надруковані на РНК-принтері.

"Ми не назвемо це РНК-вакцинами, ми назвемо це РНК-терапією. Тобто за допомогою спеціальних РНК можна спрямовано вимкнути потрібний ген. Вимкнути — це значить зробити йому нокдаун, як в боксі. Такий собі генетичний нокдаун на певний час", — пояснює Досенко.

Така РНК-терапія може стати у кілька разів дешевшою за нині існуючі методи лікування. Ті мільйони, яких завжди не вистачає на ліки для важкохворих чи людей з рідкісними недугами, вже більше не знадобляться. Ковід мобілізував найсвітліші голови планети, і було б добре, аби ми бодай оцінили те, що їм вже вдалося.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

Як відомо, "Омікрон" вже виявили в Європі. У Міністерстві охорони здоров'я України прогнозують, що цей штам коронавірусу дістанеться нашої країни через кілька тижнів.

Українців, які перебували в державах, на території яких виявлено "Омікрон", після повернення зобов'яжуть пройти самоізоляцію.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.