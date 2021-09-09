Проросійські бойовики накрили вогнем артилерії прифронтові села на Донбасі: жахливі наслідки обстрілів

У штабі ООС повідомили про 9-х поранених українських бійців.

У середу, 8 вересня, бойовики на Донбасі нанесли вогневий удар уздовж лінії фронту - від Луганщини до Приазов'я. Від обстрілів постраждали житлові багатоповерхівки у селищі Трьохізбенка - пошкоджено 15 квартир.

Поруч на Луганщині гатили по селищу Кряківка - контузій зазнали 6 військових, серед них - одна жінка. В той же час обстрілювали околиці Авдіївки зі 120-міліметрового міномета. Зранку били по Мар'їнці та Старогнатівці - зі ствольної артилерії. Розбили хати людям і в селищі Верхньоторецьке. Туди окупанти випустили понад три десятки снарядів великого калібру. У штабі ООС повідомили про дев’ятьох поранених українських бійців.

Про наслідки обстрілів йдеться у репортажі з місця, постраждалого від удару окупантів, в сюжеті ТСН.16:45.

У Верхньоторецькому - величезні вирви у городах. Біля будинків - розкидані робочі інструменти, в будинках - розбиті стелі та стіни. Люди залишилися без даху над головою. Ворожа артилерія прицільно обстріляла цивільне містечко.

Місцева мешканка, пенсіонерка Марія Ярошенко, каже, що пережила другий день народження — снаряд розірвався просто у неї під вікном. Те що її не зачепило осколками пенсіонерка називає дивом і показує на ікону та портрет Шевченка на стіні — каже, що вони її врятували.

Вона проживає у селищі з 2018 року, сюди переїхала із Донецька, щоб бути подалі від війни. Однак, війна і тут її знайшла.

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Українські бійці нарахували близько тридцяти “прильотів”. Кажуть, стріляли із забороненої 122-міліметрової ствольної артилерії.

Під час ранкових обстрілів з цивільних осіб ніхто не постраждав, однак один український військовий таки зазнав поранення. Осколок залетів під бронежилет. Йому надали першу медичну допомогу і госпіталізували в стані середньої важкості.

В Авдіївці ще не не встигли оговтатися від попереднього удару, як з боку бойовиків знову прилетіли міни.

Пенсіонерка Марія Федорівна живе у старій Авдіївці просто біля лінії розмежування від початку війни. Таких, як вона, на цій вулиці — ще троє. Після руйнувань через обстріли в її будинку перекрили дах. Але стеля загрожує обвалитися.

Недалеко від її помешкання під час учорашнього мінометного обстрілу було поранено двох наших бійці.

У штабі ООС також повідомили, що увечері 8 вересня окупанти накрили вогнем із ствольної артилерії забороненого калібру село Кряківку на Луганщині. Снаряди летіли з боку тимчасово окупованого Красного Лимана та завдали руйнувань у житловому кварталі села.

На опублікованих фото видно, що від снарядів в одній з багатоповерхівок повибивало вікна і двері, а осколками посікло стіну та автівку, яка стояла поблизу.

Того ж дня пізно ввечері російські найманці вгатили з 82-мм мінометів по передмістю Мар’їнки. Від обстрілу в землі утворилася вирва.

Про порушення з боку бойовиків представники СЦКК доповіли спостерігачам місії ОБСЄ.

Новини з фронту: штаб ООС повідомляє про 9 поранених військових

Автор: Руслан Ярмолюк

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