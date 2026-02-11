Проросійський агітатор та "Брати-мусульмани": в Україні може діяти небезпечне угрупування

В Україні може діяти небезпечне угрупування

Реклама

Служба безпеки України затримала мешканця Дніпропетровщини Владислава Семенцова. Проросійський агітатор не просто поширював ворожу пропаганду, а й відверто «наводив» ракети на будівлі українських спецслужб.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПРОРОСІЙСЬКИЙ АГІТАТОР і “БРАТИ-МУСУЛЬМАНИ”: небезпечні ЗВʼЯЗКИ вже в Україні

Реклама

Від закликів до вбивств — до «вибачень»

Семенцов відкрито хизувався своєю позицією в соцмережах, не приховуючи авторства своїх дописів.

Після затримання агітатор швидко записав традиційне «вибачення» та визнав провину, проте в цій історії є значно тривожніша глибина. Окрім глорифікації «руського міра», правоохоронці вбачають у діях Семенцова ознаки ісламського екстремізму.

Слід «Братів-мусульман» в Україні?

Владислав Семенцов може бути причетним до «Братів-мусульман» — радикальної організації, визнаної в багатьох країнах світу терористичною. На їхньому рахунку — перевороти та вбивства посадовців.

Юнус Фазаіров, викладач Ісламського університету України, речник Верховного Муфтія: «Через те, що вони не визнають державу і не визнають владу, то відомі дуже багато їх нападів, навіть на поліцейських. Саме через те, що вони не визнають їх. Всі, хто називає себе мусульманином, але не підтримує саме їх рух, вони вважають невірними, і відносно них дозволяється кровопролиття».

Реклама

В СБУ застерігають: такі організації можуть стати інструментом гібридної війни. Хоча «Брати-мусульмани» офіційно не заявляли про діяльність в Україні, Семенцов відвідував мечеть у Кам’янському, відкриту за підтримки Духовного управління мусульман України «УММА».

Червоні прапорці: Ісмагілов та російські зв’язки

До початку повномасштабного вторгнення «УММА» очолював Саїд Ісмагілов. Попри проукраїнську позицію у 2013-му, згодом з’явилися дивні факти. У 2019 році російський канал «Аліф TV» опублікував звернення Ісмагілова до глядачів РФ.

Власником цього каналу є росіянин Алі Євтеєв, який підтримував агресію РФ проти Грузії та вихваляв бійців Кадирова. Це другий «червоний прапорець» у ланцюжку зв’язків.

Міжнародний терористичний список

Саїд Ісмагілов був представником Федерації ісламських організацій Європи (FIOE). У 2018 році ця структура була внесена Об’єднаними Арабськими Еміратами до переліку терористичних об’єднань — разом з Аль-Каїдою та ІДІЛ.

Реклама

Також із FIOE пов’язаний Ісмаіл Кади, колишній керівник організації «Альраїд» (директор Ісламського культурного центру Києва). Важливо, що «Альраїд» змінив назву на фоні спроб СБУ та Мін’юсту заборонити їхню діяльність після обшуків.

З офіційних повідомлень «Альраїд»: «„Альраїд“ співпрацює з низкою авторитетних недержавних організацій і є членом Федерації Ісламських Організацій Європи».

Російський слід та ідеологія «Братів-мусульман»

Після затримання агітатора Семенцова у фокус розслідування потрапив Сейран Аріфов — відомий релігійний діяч та екс-керівник організації.

Сейран Аріфов — уродженець РФ. У російських базах даних значиться, що він має російський паспорт, а його індивідуальний податковий номер у Росії дійсний і досі. Проте значно серйознішими є його ідеологічні погляди.

Реклама

Денис Брильов, релігієзнавець, доктор філософських наук: «Якщо вірити самому керівництву організації „Альраїд“, тому ж самому Сейрану Аріфову, то вони близькі до „Братів-мусульман“. Пан Аріфов казав, що у нас практично одне і те саме розуміння питань, пов’язаних з ісламом».

Журналісти розшукали архівне відео 2013 року, де Аріфов прямо підтверджує цю близькість.

Підтримка ХАМАС та терористичні фонди

На своєму офіційному сайті Аріфов висловлював прихильність до ХАМАС — організації, що визнана терористичною у ЄС та США. Це те саме угруповання, яке підтримує агресію РФ проти України та чиї лідери відвідують Москву вже під час повномасштабного вторгнення.

Крім того, «Альраїд» отримувала фінансову допомогу від німецького фонду Muslimhelfen.

Реклама

З державного звіту Німеччини про захист Конституції: «„MuslimeHelfen“ — це колишній фонд „Bremer Hilfswerk“, який був прямо залучений до мережі фінансування терористів ХАМАС».

Видавничий бізнес та радикальна література

Співзасновником «Альраїд» є видавництво «Ансар Фаундейшн», яке друкує книги авторів, пов’язаних із радикальним крилом «Братів-мусульман». Серед них — Ахмад фон Денфер, підозрюваний у відмиванні коштів для терористів, та Юсуф Аль-Кардаві, якого вважають наставником «братів». На одному з фото Сейран Аріфов зафіксований за одним столом із Кардаві.

Монополія на «Халяль» та мільйонна нерухомість

Звідки гроші на школи, мечеті та видавництво? Схоже, відповідь криється у монополії на сертифікацію продуктів «Халяль». Низка центрів сертифікації належить самому Аріфову, його родичці Арзи Аріфовій та Ісмаілу Каді.

Всі ці організації базуються за однією адресою в Києві — Дегтярівська, 25А. Власником цих приміщень, а також численних квартир у центрі Києва є уродженець Кувейту Аль-Бехесі Ваіл Ісмаіл.

Реклама

Статки, що не в’яжуться з доходами:

Аль-Бехесі офіційно заробив за 25 років 4,5 млн грн, проте володіє нерухомістю на десятки мільйонів (лише дві квартири на Хрещатику та Чикаленка коштують понад 25 млн грн).

Його донька Амані володіє квартирами на Бессарабці та Басейній вартістю понад 22 млн грн.

«М’яка сила» екстремізму

Експерти зазначають, що маємо справу з так званою «м’якою силою» — прихованим впливом через благодійність та освіту.

Юнус Фазаіров, речник Верховного Муфтія України: «Вони використовують метод благодійності, будують мечеті та школи. Але згодом вони вже виховують нові покоління людей, які підтримують саме цю ідеологію. Якщо держава — не ісламська, армія — не ісламська, то вони дозволяють протистояти цьому і навіть дозволяють кровопролиття».

Кількість «червоних прапорців» сигналізує, що ситуація вимагає негайної уваги не лише журналістів, а й правоохоронних органів. Поки у США завершується процес визнання «Братів-мусульман» терористичною організацією, питання їхнього впливу в Україні залишається відкритим.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПРОРОСІЙСЬКИЙ АГІТАТОР і “БРАТИ-МУСУЛЬМАНИ”: небезпечні ЗВʼЯЗКИ вже в Україні