Проросійський Орбан — все: як перемога Мадяра на виборах в Угорщині вплине на війну в Україні

12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, які фактично завершили багаторічну епоху правління чинного прем’єр-міністра країни Віктора Орбана. Політик, якого часто звинувачували у проросійській позиції та конфлікті з Європейським Союзом, уже визнав поразку та фактичну зміну влади. Перемогу на виборах здобула опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром, набравши понад 69% голосів виборців.

Політолог Володимир Фесенко у коментарі ТСН.ua розповів, як поразка Орбана вплине на війну в Україні та чого очікувати від нового прем’єра.

За словами політолога, попри перемогу на виборах, Петер Мадяр ще не обійняв посаду прем’єр-міністра, тому ключові політичні рішення залежатимуть від формування нового уряду.

«По-перше, він ще не став прем’єром, і треба буде чекати на формування нового уряду, і коли він стане прем’єром. І треба розуміти, політику в Угорщині буде визначати не лише Петер Мадяр. Це не президентська республіка, це парламентська республіка», — сказав політолог.

Водночас експерт наголосив, що результати голосування передусім стали символом поразки чинної влади. Він пояснив, що Мадяра підтримали не лише його прихильники, а й виборці з різними політичними поглядами, які прагнули змін.

«Що також важливо розуміти, результати голосування в Угорщині — це насамперед поразка Орбана. Мадяра підтримали, зокрема, багато угорців, які не завжди поділяють погляди Мадяра. Підтримали люди з ліберальними поглядами, люди з лівими поглядами, які не є, скажімо так, ідеологічними соратниками Петера Мадяра, але вони голосували проти Орбана», — пояснив Фесенко.

Чому угорці голосували проти Орбана

Як зазначив Фесенко, ключовим фактором стала не проросійська позиція прем’єра, а його конфлікт з Європою.

«Головне, що відбулося — це поразка Орбана. І не тому, що він проросійський. Це теж важливо», — зазначив політолог.

За його словами, виборці дедалі більше сприймали політику Орбана як антиєвропейську.

«Більшість угорців — от і було гасло "росіяни, геть" — так, їм не подобалися зв’язки Орбана з Росією, але головне було інше — антиєвропейськість Орбана, що він виступав проти Європи. І от виборці в Угорщині, думаю, насамперед вони голосували не за Мадяра, а проти Орбана. За Мадяра теж — він харизматичний, привабливий, енергійний, але голосували проти Орбана», — сказав він.

Фесенко додав, що значна частина суспільства прагнула повернення країни до конструктивної співпраці з Європейським Союзом.

«По-друге, голосували за Європу, за те, щоб Угорщина не була антиєвропейською країною, щоб не було конфлікту між Угорщиною і Європою, за налагодження стосунків з Європою», — пояснив експерт.

Поразка Орбана — це також поразка Путіна і Трампа

Політолог вважає, що результати виборів мають ширше геополітичне значення.

«Результати виборів в Угорщині — це не стільки перемога Мадяра, скільки, по-перше, поразка Орбана, по-друге, поразка Путіна, який активно підтримував Орбана через свої політтехнології, через російські спецслужби і так далі. Але Путін програв в Угорщині», — зазначив Фесенко.

Він наголосив, що це важливий сигнал і для Європи, і для України. Крім того, за його словами, на цих виборах програли й американські політики, які відкрито підтримували Орбана.

«По-третє, що не менш важливо, програв Трамп. На виборах в Угорщині програв Трамп, який шалено підтримував Орбана публічно», — зазначив політолог.

Він уточнив, що така підтримка могла навіть нашкодити чинному прем’єру.

«Мені здається, що от така відчайдушна підтримка президента США і віцепрезидента США, вони не стільки допомогли Орбану, скільки зіграли проти нього», — сказав Фесенко.

За його словами, для багатьох угорців ці вибори стали символічним вибором цивілізаційного шляху.

«Для багатьох угорців це був не лише вибір між партією влади "Фідес" і партією опозиції, між Орбаном і Мадяром — ні, це ще був вибір між Європою і Трампом. І більшість угорців підтримали саме Європу», — підкреслив експерт.

Коли з’явиться новий уряд

Фесенко зазначив, що формування нового уряду може відбутися досить швидко.

«Отут ми підходимо вже до наслідків цих виборів, чого очікувати від нового уряду, який, скоріше за все, буде сформований, ну він формально має бути сформований не пізніше, ніж за 30 днів», — пояснив він.

За його оцінкою, новий уряд може запрацювати вже найближчим часом.

«Думаю, що вже на початку травня, якщо все буде гаразд, якщо буде все швидко відбуватися, в Угорщині з’явиться новий уряд», — сказав Фесенко.

Що зміниться у відносинах з Європою

Одним із перших наслідків зміни влади, за словами експерта, стане нормалізація відносин між Будапештом і Європейським Союзом.

«І от я думаю, що перше, що відбудеться, і достатньо швидко, це нормалізація відносин між угорським урядом і Європейським Союзом. Насамперед з Європейською комісією», — зазначив Фесенко.

Він додав, що нова влада може змінити законодавство, яке викликало критику ЄС.

«До речі, дуже важливо, що партія Мадяра отримала дві третини голосів в парламенті. Це дасть можливість змінити багато антиєвропейських рішень в законодавстві Угорщини і в Конституції, які викликали критику в Євросоюзі», — пояснив експерт.

Як це вплине на допомогу Україні та санкції проти Росії

За словами політолога, зміна влади в Угорщині може мати безпосередні наслідки для України.

«Для нас важливо те, що нормалізація відносин між Угорщиною і Євросоюзом, вона буде сприяти розблокуванню фінансової допомоги для України на 90 мільярдів євро і 20-го пакету санкцій проти Росії. Це те, що блокував Орбан», — наголосив Фесенко.

Політолог вважає, що новий лідер Угорщини не стане відверто проукраїнським політиком, однак і не буде проводити антиукраїнську політику.

«Він не буде проукраїнським політиком, це точно можна сказати. Він проти постачання зброї Україні, він не підтримує ідею швидкого вступу України в Євросоюз», — зазначив Фесенко.

Водночас, за його словами, позиція Мадяра не є ворожою до України.

«У нього немає антиукраїнських поглядів, у нього немає агресії, вкрай негативного ставлення до України. 2024 року Мадяр приїжджав, до речі, до Києва, віддав шану загиблим українським воїнам», — сказав Фесенко.

На думку експерта, після зміни влади можливе поступове покращення двосторонніх відносин.

«Так що я думаю, що Мадяр щодо України, він буде проводити проугорську політику, зокрема, як і у Віктора Орбана, буде підтримувати просування прав і статусу угорської меншини в Україні», — зазначив він.

Водночас, за словами політолога, це не означає конфлікт із Києвом.

«Він не буде грати на нашому боці, але не буде антиукраїнської політики. І це створює підґрунтя для поступового, поетапного налагодження, нормалізації двосторонніх відносин між Угорщиною і Україною», — підсумував Фесенко.