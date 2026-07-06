Прорив ППО Києва балістикою РФ: військовий експерт назвав головні причини

Обстріл Києва балістичними ракетами 6 липня

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Російський диктатор Путін знову використовує для масованих обстрілів Києва балістичну зброю. Ворог добре знає про дефіцит протибалістичних засобів в Україні, тому гатить швидкісними та смертоносними ракетами просто по житлових будинках столиці.

Ракетний удар 6 червня не став винятком. На жаль, під час цієї атаки протиповітряна оборона не змогла збити 6 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»/«Онікс» та 23 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400. Оборонці нашого неба ліквідували сотні ударних безпілотників, 33 крилаті ракети Х-101 та 6 крилатих ракет «Калібр», а от балістика, на жаль, долетіла до цілей.

Знову маємо страшні цифри: на цей момент відомо про 15 загиблих та 56 поранених у столиці, а 7 липня оголошене у Києві днем трауру.

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Чому так відбувається, у чому причина та як нам бути далі, ТСН.ua розпитав військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка.

Чому ППО не збила російську балістику: дві головні причини

Військовий експерт зауважує, що, на його думку, причин такої ситуації є дві:

«Перша з можливих причин — повна відсутність антибалістичних ракет для нашої ППО. Друга — росіяни почали додатково модернізувати свою балістику, як це вже було десь пів року тому, коли вони запровадили маневрування по маршруту, і збивати їх було складно. Тоді наші фахівці разом із партнерами знайшли протидію. Вдавалося продовжувати вдало збивати російські вдосконалені ракети. Але, знову ж таки, виключно за наявності потрібних протиракет. Сьогоднішній результат по балістиці — це справді сумно. Такого ще не було, щоб під час атаки не збили жодної російської балістики», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

Експерт категорично не погоджується з версією, буцімто балістику не збивали через те, що вона летіла не на військові об’єкти.

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«Це не так. Розумієте, росіяни аргументують свої дії тим, що на території Києва у радянські часи розміщувалося чимало військових об’єктів, і нібито вони б’ють по них, але це відверта брехня. Останнім часом вони завдають ударів балістикою саме по багатоповерхових будинках, щоб завдати якомога більше руйнувань та жертв. Таке враження, що російський диктатор воює саме з багатоквартирними будинками Києва», — підкреслює експерт.

Хоч би як там було, киянам обов’язково треба спускатися в укриття і не нехтувати власним життям. Тим паче, що про ракетні удари противника повідомляють завчасно — потрібно діяти та йти до найближчих бомбосховищ.

Дефіцит антибалістичних ракет та позиція західних партнерів

«Над вирішенням питань щодо збиття російської балістики треба працювати. Я все ж схиляюся до версії, що росіянам вдалося якось модернізувати свою балістику і її стало важче збивати, плюс відчувається нестача у нас антибалістичних ракет. Ми постійно шукаємо додаткові можливості, щоб отримувати таке озброєння від партнерів. Але нам дають, пробачте, вже те, що мало б бути утилізовано і списано, а за утилізацію ще й заплачені гроші. Тобто старі зразки антибалістики просто утилізують в Україні. Таке теж, на жаль, є. Як і те, що деякі партнери не дають нам сучасну антибалістику, бо кажуть, що їм теж чимось треба буде захищатися від Путіна. Вони навіть розуміти не хочуть, що їх це не врятує, і дуже повільно розвертаються у бік реалістичної оцінки ситуації, яка на них чекає у майбутньому», — пояснює генерал-лейтенант.

Яскравий приклад цього — останні заяви Польщі щодо антибалістики та постачання комплексів Patriot Україні.

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«Деякі польські партії та політичні діячі, за великим рахунком, підняли свої рейтинги і саме через використання антиукраїнських підходів зайшли до влади. А оскільки цей досвід для них став позитивним, то вони намагаються його поширити, на жаль, замість стабілізації ситуації. Як кажуть, легше роздмухати багаття, а от щоб його загасити — потрібні великі зусилля. Поляки зробили заяву, що відкриють інформацію, яке озброєння та хто передавав Україні. А справа в тому, що суттєва частка партнерів, які допомагали нам озброєнням, не бажали цього розголошувати через можливість помсти та тиску з боку Путіна. Тобто просто передавали його Польщі, а вона — Україні», — каже Ігор Романенко.

Він підкреслює, що полякам такий варіант тоді був вигідним: вони отримували від партнерів нову зброю, а нам віддавали свою стару чи вживану.

«Тому і статистика тих років вражає — скільки всього нам передала Польща. Зараз поляки хочуть розголосити інформацію: хто, чим і скільки допомагав Україні, і це виглядає, м’яко кажучи, негарно. На це вже відреагували у США, пояснивши польським друзям, що за кілька місяців Путін може розпочати гібридну війну проти них, тому їм краще займатися цією проблемою, аніж здавати друзів України Путіну», — підкреслює Ігор Романенко.

Чи готувалась Росія до обстрілу та звідки запускає балістичні ракети по Києву

Шоковані кількістю балістики, випущеної РФ по Києву за 2 та 6 липня, містяни обговорюють, що до такої атаки були причетні російські регіони — Брянськ, Курськ, окупований Крим. Лунають думки, що ворог довго готувався до цього обстрілу.

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«Росіяни перенесли з Криму до Курська тільки пускові майданчики ракет „Циркон“, і так, завдяки цьому вони дуже швидко почали долітати до Києва. А для всього іншого у них існує чіткий розподіл, який залежить від темпів виробництва. Я не думаю, що росіяни тривалий час готувалися до цього удару, оскільки балістика береться ледве не з конвеєра і запускається. Подивіться на статистику за останній час: у нас було декілька масованих ударів — 24 травня, 14 червня, 2 та 6 липня. Це свідчить про те, що ніхто не готував цей удар пів року. Це відбулося десь так: отримали завдання, виробили ракети, завезли та здійснили пуски», — пояснює генерал-лейтенант.

Як захистити Київ: потрібно бити «по лучнику, а не по стрілах»

Ми поцікавилися у експерта, чи є шанси, що антибалістична зброя у нас все ж з’явиться найближчим часом, адже такими темпами росіяни можуть знищити у Києві значну кількість будинків вже до кінця літа.

«Шанси є. Але я не думаю, що йдеться про велику кількість антибалістики. На жаль, швидко вона не з’явиться. Так, вона може певним чином посилити нашу оборону. Але проблема у тому, що, окрім будинків, росіяни завдають ударів і по підприємствах, які у нас виробляють відповідне озброєння і техніку, бо б’ють вони не тільки по цивільних об’єктах», — каже Ігор Романенко.

Експерт підкреслює, що розвідка ворога не сидить склавши руки і тільки, но у противника з’являється інформація про якесь виробництво, як туди «прилітає».

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«Треба бути об’єктивними, адже саме через ці удари стримується масштабування наших певних видів озброєння. А це — наші спроможності із завдавання ударів по ворогу на випередження. Адже якщо у нас немає антибалістики, то існує інший вихід. А він полягає у тому, що треба бити по російських підприємствах, які виробляють балістику, зберігають та запускають з пускових майданчиків. Нам потрібно бити по лучнику, а не по стрілах, а для цього треба мати ефективні ударні засоби. Натомість росіяни проводять розвідку і намагаються знищувати місця, де це виробляється у нас», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 16:00, 06.07.26 Кількість переглядів 79 ТСН 16:00 новини 6 липня | Жах у Києві! Удари у відповідь по Росії! Трагедія на Одещині

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