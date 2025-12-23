Прорив росіян на Сумщині та викрадення цивільних: генерал попередив про плани Путіна

Ігор Романенко

Ситуація на фронтах України продовжує загострюватися. Попри допомогу союзників Сили оборони наразі не можуть зрівняти потенціал із російськими окупантами за основними видами озброєння. Якщо не змінити підхід до внутрішніх стратегічних завдань, стан справ на передовій лише погіршуватиметься.

Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Де зараз найскладніше

За словами експерта, під терміном «погіршення» слід розуміти критичну ситуацію на кількох напрямках:

Сіверськ, Гуляйполе та Мирноград — тут тривають важкі бої.

Сумщина — новий привід для серйозного занепокоєння.

«Росіяни змогли прорватися у Грабовське на Сумщині та викрасти цивільних людей. Як на мене, це тривожний сигнал — ніхто там до подібного не готувався, а це означає, що рівень готовності був дуже низьким», — наголошує Романенко.

Три головні кроки для порятунку держави

Генерал-лейтенант підкреслює, що без системних рішень зупинити ворога не вдасться. Україна має негайно реалізувати три стратегічні завдання:

Справедлива та повна мобілізація. Перехід економіки на «військові рейки». Посилення законодавства до стану «війна» для захисту держави.

Чи зупинить Трамп диктатора?

Ігор Романенко скептично ставиться до сподівань на швидке вирішення конфлікту за допомогою США. На його думку, Путін не збирається зупинятися і «лізтиме» вперед, поки не відчує реальну силу.

«Російський диктатор хоче нових земель, і тут, на жаль, Трамп йому не указ. У американського президента зараз такі самі підходи: намагання вирішити складні питання у простий спосіб, але це не працює вже 11 місяців. До того ж лідеру США зараз не до України — він рятує власні рейтинги через внутрішні скандали», — підсумував експерт.

