Прорив у Конгресі: 18 республіканців пішли проти партії заради України — деталі історичного голосування у США

Палата представників Конгресу США підтримала Україну

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Палата представників Конгресу Сполучених Штатів офіційно ухвалила комплексний та масштабний «Акт на підтримку України». Цей документ є першим успішно проголосованим законопроєктом на користь нашої держави з квітня 2024 року. Він передбачає потужний перелік заходів: від нових жорстких антиросійських санкцій та допомоги на відбудову до захисту викрадених Росією українських дітей. Одним із найважливіших фінансово-військових пунктів документу є можливість надання Україні та її безпосереднім партнерам по НАТО спеціальних позик на закупівлю сучасного озброєння сумою до 8 мільярдів доларів на поточний рік.

Про всі деталі запеклої політичної боротьби у Вашингтоні у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольга Кошеленко.

Політичний маневр: як конгресмени обійшли спікера Майка Джонсона

Аби цей історичний законопроєкт узагалі зміг потрапити на розгляд та отримати схвалення, Конгресу Сполучених Штатів довелося застосувати рідкісну та складну процедуру в обхід чинного спікера Палати представників Майка Джонсона. Спочатку конгресмени успішно мобілізувалися та проголосували за примусове винесення документу на загальне обговорення без офіційної згоди та схвалення з боку спікера.

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Вже під час фінального голосування у четвер Палата представників ухвалила Акт 226 голосами «за». Цей успіх став можливим виключно завдяки мужній позиції 18 конгресменів-республіканців, які свідомо пішли проти офіційної лінії власної партії та підтримали українську ініціативу спільно з демократами. Наразі американські законодавці активно вітають одне одного та відверто пишаються цим досягненням, зазначаючи, що прихильників України в залі насправді значно більше.

Стенлі Хойєр, конгресмен від Демократичної партії: «Із тих 191, які не голосували за цей законопроєкт, переважна більшість насправді теж за Україну. Мені шкода, що вони не підтримали нас у цьому питанні, але я радий, що вони з Україною».

Оборонні кредити та удар по енергетиці РФ: що передбачає документ

Попереду на законопроєкт ще чекає розгляд у верхній палаті американського парламенту — Сенаті, де його текст та окремі фінансові правки ще можуть зазнати певних косметичних коригувань. Проте ключова суть та економічний каркас Акту залишаться незмінними. Документ впроваджує потужні додаткові санкції проти російського енергетичного сектору, фінансових установ окупантів та їхнього нелегального тіньового флоту.

Найголовніший інтерес для ЗСУ становлять саме довгострокові безпекові інструменти, які суттєво розширюють можливості України на ринку озброєнь.

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Ольга Стефанішина, посол України в США: «Це доступ до оборонних кредитів, можливість закупівлі зброї, а також передбачення регулярного включення до оборонного бюджету Сполучених Штатів певної суми в розмірі до 200 мільйонів доларів, але це також ще може змінити Сенат».

Ініціатори законопроєкту наголошують, що готові вести жорстку розмову з колегами з верхньої палати, аби змусити їх перейти від пустих політичних гасел до реальних дій та голосувань.

Брайан Фіцпатрік, конгресмен від Республіканської партії: «Ми підемо у Сенат і поставимо питання руба. Не треба більше розмов про підтримку України, я не хочу більше чути, що хтось підтримує Україну, якщо вони не вимагатимуть голосування і не віддадуть свій голос. Не кажіть мені, що ви підтримуєте Україну, покажіть мені, що ви підтримуєте Україну».

Двопартійний сигнал Білому дому та наступні кроки

Ухвалення цього документу американські політики називають також чітким та продуманим політичним посланням чинній адміністрації Білого дому, яка демонструє непостійність у своїх зовнішньополітичних рішеннях.

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Салуд Карбаджал, конгресмен від Демократичної партії: «Це також сигнал нашому непередбачуваному президенту, який одного дня підтримує Україну, а наступного — найкращий друг Путіна і Росії. Сьогодні ми посилаємо двопартійний сигнал, що ми підтримуватимемо хоробрих солдатів, які воюють в Україні».

Офіційний розгляд та обговорення «Акту на підтримку України» у Сенаті США очікуються вже наступного тижня. У разі, якщо голосування у верхній палаті завершиться успішно, доля стратегічного документу повністю залежатиме від президента Дональда Трампа — саме від його фінального підпису під текстом Акту залежатиме, чи отримає Україна реальний доступ до мільярдних оборонних позик.

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