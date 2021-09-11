Прощання з Бельмондо: як у Парижі провели церемонію поховання легенди французького кіно

Труну несли у супроводі мелодії з фільму "Професіонал", під яку герой Бельмондо трагічно помирав у стрічці.

У Парижі у п'ятницю, 10 вересня, попрощалися з легендою кіно Жаном-Полем Бельмондо, який помер цього тижня у віці 88 років.

Про те, як улюбленого актора проводжали тисячі прихильників, йшлося в сюжеті ТСН 19:30.



Оплесками і зі сльозами на очах французи проводжали улюбленого актора. Вік прихильників дуже різний - одні згадували молодість з його фільмами, а для інших, як-от 24-річного Ніколя, стрічки з Бельмондо стали символом родини.

"Це повертає мене в дитинство, і викликає сум, бо моя сім'я любить його... Ми знали, що він переніс інсульт і спромігся повернутися на сцену, і це було чимось неймовірним... Тож я тут з другом, аби вшанувати його пам'ять", - розповів чоловік.

Новини світу: у Франції провели церемонію поховання актора Жана-Поля Бельмондо

По всьому Парижу розмістили екрани з трансляцією похорон. Сама ж церемонія відбувалася у дворі Дому Інвалідів, де похований Наполеон. Участь у ній взяли півтори тисячі осіб, зокрема президент Франції, урядовці, родичі, друзі та колеги Бельмондо.

Труну, вкриту національним прапором, несли гвардійці. У цей час оркестр грав добре упізнавану мелодію композитора Еніо Морріконе з фільму "Професіонал", під яку герой Бельмондо трагічно помирав у стрічці.

Герой бойовиків і комедій - загалом близько сотні фільмів і чотири десятки ролей у театрі - Жан-Поль Бельмондо був не лише харизматичним актором. Він сам виконував складні трюки у багатьох своїх фільмах.

У 2001-му зірка переніс інсульт, а за сім років повернувся на знімальний майданчик. Про завершення кар'єри артист оголосив лише у 82 роки.

Церковну службу за Бельмондо провели у старовинній церкві Сен-Жермен-де-Пре в центрі Парижа. Пресу всередину не пускали, однак з вулиці можна було побачити колег актора, яким також вже під 90, зокрема засмученого смертю друга і багаторічного конкурента Алена Делона і П'єра Рішара, який зараз практично не з'являється на публіці.

Після церемонії Жана-Поля Бельмондо мали кремувати.

Читайте також:

Сотня ролей та символ французької "нової хвилі": чим запам'ятався легендарний актор Жан-Поль Бельмондо;

легендарний актор Жан-Поль Бельмондо; Жан-Поль Бельмондо: архівні знімки легендарного актора;

легендарного актора; Класичний костюм і поцілунок від Беллуччі: яким був останній вихід Жана-Поля Бельмондо на червону доріжку;

Жана-Поля Бельмондо на червону доріжку; "Піднесений герой і невтомний сміливець": Макрон висловив співчуття у зв'язку зі смертю Бельмондо;

у зв'язку зі смертю Бельмондо; Жан-Поль Бельмондо: "професіонал", якого ми любили.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання