Прощання із патріархом Філаретом: що відбувається у Михайлівському монастирі та Володимирському соботі (відео)
У Києві прощаються із патріархом Філаретом.
На 98-му році життя відійшов у вічність патріарх Філарет. Його серце зупинилося у лікарні «Феофанія», куди він був госпіталізований 9 березня через загострення хронічних хвороб.
Зараз у Володимирському соборі тривають заупокійні молитви. Саме тут, у стінах храму, де Філарет служив понад пів століття, він заповів себе поховати.
У Михайлівському монастирі очікують на тіло патріарха Філарета.
У Володимирському соборі моляться за упокій Філарета
У Володимирському соборі наразі триває вечірня служба, під час якої духовенство та віряни підносять молитви за упокій новопреставленого патріарха. Офіційного графіку поховання ще не оприлюднено, проте священнослужителі підтверджують: остання воля Філарета буде виконана.
«Ми чекаємо на вказівки вищого духовного керівництва, але відспівування та поховання відбудеться саме тут. Для нас він був не просто патріархом — ми втратили батька», - кажуть вони.
Остання служба патріарха Філарета
Володимирський собор став для Філарета рідним домом. Цього року, у травні, виповнилося б рівно 60 років з дня його першої служби у цих стінах. Свою останню літургію патріарх відслужив тут зовсім нещодавно — 7 січня, на Різдво за старим стилем.
Свідки кажуть: тоді він був уже дуже слабким, і проводити службу йому допомагали інші священники. Ця зима стала фатальною для здоров’я духовного лідера, проте він до останнього залишався зі своєю паствою.
Спогади прихожан: молитва за Київ у лютому 2022-го
Одразу після новини про смерть Філарета до собору почали сходитися кияни. Люди не стримують сліз, згадуючи, як патріарх підтримував їх у найважчі часи.
«Я ніколи не забуду лютий 2022-го. Коли почалося повномасштабне вторгнення і люди в паніці залишали Київ, патріарх Філарет з самого ранку був тут. Він молився за Україну, за наше військо, і ця його незламність давала нам сили», - каже жінка.
Патріарх Філарет залишиться в пам'яті українців як людина, що присвятила життя боротьбі за автокефалію української церкви та державність.
