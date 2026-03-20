Прощання із патріархом Філаретом: що відбувається у Михайлівському монастирі та Володимирському соботі (відео)

У Києві прощаються із патріархом Філаретом.

Автори публікації
Неллі Ковальська Іван Воробйов
Патріарх Філарет

Патріарх Філарет / © Associated Press

На 98-му році життя відійшов у вічність патріарх Філарет. Його серце зупинилося у лікарні «Феофанія», куди він був госпіталізований 9 березня через загострення хронічних хвороб.

Зараз у Володимирському соборі тривають заупокійні молитви. Саме тут, у стінах храму, де Філарет служив понад пів століття, він заповів себе поховати.

У Михайлівському монастирі очікують на тіло патріарха Філарета.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентів ТСН Неллі Ковальської та Івана Воробйова.

У Володимирському соборі моляться за упокій Філарета

У Володимирському соборі наразі триває вечірня служба, під час якої духовенство та віряни підносять молитви за упокій новопреставленого патріарха. Офіційного графіку поховання ще не оприлюднено, проте священнослужителі підтверджують: остання воля Філарета буде виконана.

«Ми чекаємо на вказівки вищого духовного керівництва, але відспівування та поховання відбудеться саме тут. Для нас він був не просто патріархом — ми втратили батька», - кажуть вони.

Остання служба патріарха Філарета

Володимирський собор став для Філарета рідним домом. Цього року, у травні, виповнилося б рівно 60 років з дня його першої служби у цих стінах. Свою останню літургію патріарх відслужив тут зовсім нещодавно — 7 січня, на Різдво за старим стилем.

Свідки кажуть: тоді він був уже дуже слабким, і проводити службу йому допомагали інші священники. Ця зима стала фатальною для здоров’я духовного лідера, проте він до останнього залишався зі своєю паствою.

Спогади прихожан: молитва за Київ у лютому 2022-го

Одразу після новини про смерть Філарета до собору почали сходитися кияни. Люди не стримують сліз, згадуючи, як патріарх підтримував їх у найважчі часи.

«Я ніколи не забуду лютий 2022-го. Коли почалося повномасштабне вторгнення і люди в паніці залишали Київ, патріарх Філарет з самого ранку був тут. Він молився за Україну, за наше військо, і ця його незламність давала нам сили», - каже жінка.

Патріарх Філарет залишиться в пам'яті українців як людина, що присвятила життя боротьбі за автокефалію української церкви та державність.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 новини 20 березня. Панахида за Філаретом! НАЖИВО

