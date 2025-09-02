Прощання з Андрієм Парубієм на Майдані Незалежності: що розповіли кияни та нардепи

Андрій Парубій / © ТСН

Реклама

Андрія Парубія поховають сьогодні на Личаківському цвинтарі у Львові. Його друзі та соратники впевнені, що за гучним убивством стоїть Москва. Це були постріли в українську ідентичність, кажуть його близькі. Напередодні ввечері з колишнім головою Верховної Ради прощалися і у Львові, і в Києві. На тому етапі вже було відомо про затримання підозрюваного у вбивстві. Поліція перевіряє його зв’язки з російськими спецслужбами. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід.

І сьогодні у Львові починається чин похорону в соборі святого Юра. Віддати шану політикові прийшли сотні людей — політики, соратники, друзі та просто львів’яни. Після богослужіння процесія вирушить на площу Ринок, де відбудеться загальноміське прощання. Там сурмач заграє останню мелодію. Звідти процесія рушить на Личаківське кладовище.

А вчора ввечері з Андрієм Парубієм прощалися на Майдані Незалежності в Києві.

Реклама

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Останній Майдан Андрія Парубія. У Києві прощаються з активним учасником двох революцій — Помаранчевої та Революції Гідності.

Пані Галина принесла синьо-жовтий стяг, який майорів на двох Майданах, а нині з чорної стрічкою на знак жалоби. Жалоби за людиною, яка мала честь і гідність у найскрутніші часи історичних подій, пригадує киянка.

«Я пам’ятаю той заклик біля Українського дому, коли „беркутівців“ впіймали, їх готові були розтерзати, він зупиняв то все і казав, що ми не можемо бути подібними до них, ми маємо честь і гідність», — каже киянка Галина Бабарик.

Реклама

«Плече до плеча», — невтомно повторював Андрій Парубій протягом усього життя. Він закликав до єдності на Майдані, він закликав об’єднуватися в парламенті, він закликав згуртовуватися проти російських окупантів. І підставляв не лише плече.

«Оце фото з соцмереж, де Андрій Володимирович між скелями, і по ньому ідуть молоді покоління українців. Це дуже символічне фото, такі люди дають можливість молоді жити в Україні, а не на уламках імперії», — каже народна депутатка Євгенія Кравчук.

Тисячі киян на Майдані Незалежності запалюють лампадки, вшановують його мовчанням і згадують — військові, друзі та однопартійці.

«Людину, яка робила Україну більш українською, людину, яка наближала нас до перемоги. Він не дочекається цієї перемоги, але пам’ять про нього наближатиме нас до перемоги», — каже нардеп Володимир В’ятрович.

Реклама

Активіст, політик, голова парламенту, секретар РНБО Андрій Парубій постійно дратував ворогів із російською пропискою, пригадують парламентарі. Чергова спроба нападу 30 серпня у Львові завершилася трагічно.

«Я переконаний, що це Росія, це те, що вони не змогли досягнути в 14, 16, 20-му одразу після ухвалення закону про мову, після величезної кількості погроз Андрієві персонально», — каже Ярослав Железняк.



Російській слід не виключають і в правоохоронних органах. У вбивстві підозрюють 52-річного львів’янина, який кілька місяців стежив за політиком, вивчав його розпорядок дня. Сьогодні підозрюваному в убивстві мають обрати запобіжний захід.

За релігійними віруваннями душа померлого на шляху до Бога відвідує ключові місця свого земного існування. Тому душа українського патріота обов’язково завітає і на Майдан Незалежності — переконані люди, які прийшли попрощатися з Андрієм Парубієм.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 2 вересня. ШАХЕДИ НАД КИЄВОМ і не лише! У Львові прощаються з ПАРУБІЄМ! Спеці бути

Реклама

Нагадаємо, 30 серпня у Львові сталася стрілянина, під час якої вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Ввечері 31 серпня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці на Хмельниччині затримали ймовірного вбивцю Парубія після того, як вийшли на його слід.