Стилістка розповіла, який одяг варто купувати / © pexels.com

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Чорна п’ятниця, про яку різні продавці нагадують нам ще з початку листопада, добігає фіналу. Хтось у цей день полює за знижками і розпродажами, а хтось вибирає просто залити повний бак у машині.

Повномасштабна війна змінила і звички українців, і ставлення до покупок. Традиційних черг біля кас сьогодні не видно. А кількість людей у магазинах залежить ще й від місцерозташування торговельних центрів.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Крістіни Черновалової.

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Бюджет 9 тисяч гривень та недовіра до фейкових знижок

За даними однієї з соціологічних компаній, цього року українці в середньому у чорну п’ятницю планують витратити близько дев’яти тисяч гривень. У списках запланованих покупок — одяг, техніка, товари для дому, гаджети й взуття.

Анастасія Ямелинець, представниця компанії Kantar: «Список покупок далеко не завжди остаточний, бо майже 40% кажуть: спершу переглядають пропозиції, а потім вирішують, що саме купувати. Готові витрачати гроші, шукають, „хантять“ знижки. Але зараз покупця треба переконати, що ця знижка реальна і що ця знижка вигідна».

У шопінгу українців тепер менше спонтанності. І вони не лише перевіряють та порівнюють ціни і пропозиції, а й зважують, чи потрібна їм ця річ.

Прощання з оверсайзом і правило трьох образів: поради стилістки

Стилістка Галина Денисюк таку тактику підтримує і радить починати з простого правила:

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Галина Денисюк, стилістка: «Якщо ви з річчю склали три образи, то ось тоді треба її купувати. На Чорну п’ятницю я, як стиліст, рекомендую звернути увагу своїм клієнтам на верхній одяг, на якісне взуття, аксесуари, сумки, на якісний кашемір, джинси. Це те, що ви будете носити в повсякденному житті».

Разом із Галиною вирушаємо на пошуки речей, які, за її словами, не залежаться в шафі, а будуть зручні, актуальні й такі, що можна поєднувати між собою.

Тренд цієї зими — відмова від колись популярного «оверсайзу», каже стилістка:

Галина Денисюк, стилістка: «Звертаємо увагу на більш приталені силуети, форми, красиві плечі. Повертаємося до естетики 80–90-х, але в сучасному образі. До речі, вельвет — це в цьому сезоні тренд. Класичний крій у цих штанах і трішки кльош. Вельвет буде і в повсякденному гардеробі, так і у вечірньому».

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До штанів підбираємо верх і маємо перший готовий образ. Та головний критерій для покупців, каже Галина, не лише тренд, а й те, скільки сезонів прослужить річ:

Галина Денисюк, стилістка: «Люди обирають більш практичні речі, якісні тканини, які будуть служити не один сезон. І не надають перевагу швидкоплинним трендам, тому що це все дуже швидко закінчується, а гроші на це витрачаються немаленькі».

«Ось цей образ приблизно вийшов у 4–5 тисяч. Ми обрали спідницю довжини міді, потім приталену куртку, які можна носити як і зі штанами, з джинсами та навіть спортивними штанами. Окуляри, сумка, взуття додають певної гармонії та балансують образ».

Онлайн-шопінг замість черг у ТРЦ та звідки взялася чорна п’ятниця

Ажіотажу в торговельних центрах останніми роками не спостерігається. Причина — війна і можливість усе купити онлайн. І такому виду шопінгу надають перевагу все більше українців. Для когось так зручніше, для когось — спокійніше.

Олена Оліфарчук, власниця баєр-сервісу: «Мені здається, що наш обіг збільшився десь на 20–30%, якщо порівнювати рік до року. Але в цілому є тенденція на збільшення».

Чорна п’ятниця прийшла до нас зі США. Назву цьому дню дали поліцейські Філадельфії. Після Дня подяки місто заповнювали покупці й уболівальники, на дорогах виникали затори, а в поліції додавалося роботи. Згодом цей день став стартом різдвяного шопінгу.

А в Україні ж розпродажі давно не вкладаються в одну п’ятницю — деякі магазини запускають їх ще за тиждень. Тож покупці мають час не лише знайти знижку, а й перевірити, чи справді вона вигідна.

«Все життя вміщається в одну валізку»: що кажуть самі покупці

Однак для когось сумка чи новий одяг поступилися місцем іншим пріоритетам.

Олена, відвідувачка ТРЦ: «Ми не купуємо стільки, скільки купували раніше. Тому що ти розумієш, що все твоє життя вміщається в одну валізку. Все. Ті речі, як ми раніше: треба і таку сумку, і ось таку сумку, а зараз насправді важливо, щоб був повний бак у машині».

Але є й ті, хто дотримується протилежної думки і від початку повномасштабного вторгнення свої бажання на потім не відкладають.

Олена Оліфарчук, власниця баєр-сервісу: «Я думаю, що люди зрозуміли, що не хочуть відкладати свої бажання, вони хочуть жити це життя на повну».

Тетяна, відвідувачка ТРЦ: «Я завжди купую на Чорну п’ятницю більше спортивного, тобто кросівки, зручні куртки, водонепроникні, гірськолижні — такі, щоб тобі було комфортно. А ось такий класичний одяг — він ще висить із тих часів, і іноді з нього здуваємо пил, коли йдемо в театр».

Змінюються пріоритети й підходи до покупок. Хтось обирає тільки необхідне, хтось дозволяє собі обновку, про яку давно мріяв. Але бажання знаходити радість у звичних речах, попри обстріли та тривоги, нікуди не зникає. Шопінг у кожного свій — головне, щоб приносив задоволення.

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