Просили пристрелити, щоб не мучився: ветеринари пів року боролись за життя пораненого песика Бургера

Мізерні шанси на життя, та врешті одужання - у Дніпрі понад пів року рятували Бургера. Безпородний песик потрапив під обстріл на Донеччині. Військові під постійними атаками росіян надавали чотирилапому допомогу, допоки капелан не зміг вивезти Бургера до Дніпра. До складних операцій долучали навіть токарів і нарешті песик відновився, його забрав справжній власник - фермер з Донеччини, що був змушений через вторгнення полишити все, йдеться в ТСН.

Що його пес вижив, попри пекло та страшні рани, пан Володимир не тямиться від щастя. Вони знайшли його крихітним цуценям півтора року тому під плитами, прихистили і вигодували, назвали Бургером. “Був маленький, кругленький. Він навіть з будки не міг вилізти. Він викручувався, як колобочок, як бургер маленький бігав”, - пригадує власник собаки, яку побачив вперше від квітня, коли був змушений залишити.

Він намагався забрати пса з собою, коли через обстріли росіян навесні на Донеччині стало геть нестерпно, але малий сховався. Повернутися за Бургером пан Володимир вже не зміг. Чекати не можна було, треба було швиденько. Забрав і давай виїжджати, бо там довго постоїш - щось звідсіля прилітає. Раз з танка били вслід. Другий раз - мінометами крили. Третього, кажу, не вийде повернуться”, - розповідає Володимир.

Песик прибився до наших військових, яким допомагав пан Володимир, та в липні по його подвір’ю росіяни вдарили знов. Військові побачили кров, почали розбирати завали та шукати поранених і таки знайшли постраждалого - чотирилапого Бургера.

Рани були настільки тяжкими, що шансів вижити, ще й під обстрілами, були мізерні, каже військовий Андрій, та попри все, вирішили рятувати песика. “Таке було важке поранення, переламані щелепи, язик пробитий. Ті, хто були поруч зі мною, казали, не мучайся сам, не мучай тварину, добий її - так буде краще. Я сказав: ні, я дам йому шанс. І це один шанс із тисячі. Він спрацював. Для мене це просто неймовірно”, - розповідає військовий-рятівник Бургера.

Небайдужі дали переноску, військовий капелан повіз Бургера у Дніпро, де вже чекали ветеринари. “Рани були страшні і наші лікарі з таким не стикалися до цього моменту, тому було все складно, все вперше. Військові приїжджали, його навідували. Таке щастя було – він їх упізнав. Звичайно, ми мали повернути його, поставити на лапи”, - кажуть волонтери.

З десяток складних операцій. Токарі на замовлення зробили апарат зовнішньої фіксації, аби зібрати кістки. Понад пів року лікування і нарешті одужання. “Він їсть і сухий корм, і паштети, і каші, і бублики, і шматочки м'яса, він чудово їсть. Культурно поводився, не кусався. Стійка переносив. Військовий”, - сміється ветеринарка Тетяна.

Дві з половиною тисячі евакуйованих тварин від початку повномасштабного вторгнення вже прийняв дніпровський “Зооконтроль”. Їх лікують та годують не лише бюджетним коштом, допомагають небайдужі з України та усього світу. “Ми знаходимо для цих тварин господарів, але ці господарі пишуть нам розписки, що якщо знайдеться власник цієї тварини, якщо він дійсно зможе підтвердити, що це його тварина, то він буде зобов’язаний повернути цю тварину”, - каже заступник міського голови Михайло Лисенко.

Нарешті з родиною, та не до рідної хати - Бургер у новому синьо-жовтому ошийнику іде до їхнього тимчасового прихистку на Дніпропетровщині.”Віримо, що буде перемога. Бургер ще якогось орка покусає”, - сміється господар.

Вони певні: у своє рідне село на Донеччині обов’язково повернуться, подякують захисникам і відбудують зруйновану домівку. Кажуть, Бургер нагадуватиме, що навіть мізерний шанс може стати переможним.

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