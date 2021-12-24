"Просив її не здаватись, бо сили покидали": онколог, який витягнув школярку з-під криги, розповів про порятунок

"Просив її не здаватись, бо сили покидали": онколог, який витягнув школярку з-під криги, розповів про порятунок

Після уроків подружки пішли на ставок біля школи гратися на льоду у фігурне катання, аж раптом у п’яти метрах від берега крига проломилася.

У Кропивницькому лікар урятував школярку, яка провалилася під кригу і мало не загинула. П’ятикласниця місцевої школи разом із друзями після уроків розважалися на ставку - ковзали по льоду, аж раптом на середині водойми крига провалилась і дівчинка пішла під воду.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Після уроків подружки пішли на ставок біля школи гратися на льоду у фігурне катання, аж раптом у п’яти метрах від берега крига проломилася. Одна з дівчаток кинулась гукати дорослих. На допомогу прибіг чоловік, який почув крики. Свідки відзняли на відео момент порятунку 10-річної кропивничанки. Знесилена дитина у воді і чоловік, який за допомоги мотузки намагається її витягнути і це вдається.

Дитину кутають у теплі речі і швидко несуть у школу неподалік. Звідси її і забирає швидка. Доба у реанімації і там стан школярки стабілізували, відігріли і обстежили. Дівчинці дуже пощастило, що її швидко витягнули з крижаної води, але ще пару днів доведеться побути в лікарні.

«Слава Богу, все встигли! Тому що зазвичай, якщо це довго, то такі безповоротні вже зміни ідуть і в таких випадках ми навіть не можемо нашими заходами повернути серцеву діяльність», - каже лікар-анестезіолог Любов Соколова.

Рятівник - головний лікар місцевого онкологічного центру Костянтин Яринич, він вже на роботі. Каже, що почувається добре, бо давно пірнає в ополонку. Розповідає, навіть не все пам’ятає, бо все робив скоріш рефлекторно.

«Я благав її тільки не зупинятися, бо бачив, що її сили вже покидають. Вона потрошку вже шепотіла, коли я до неї підповз. Ну, а далі її завдання було вхопити мотузку», - розповідає Костянтин Яринич.

У Кропивницькому лікар урятував школярку, яка провалилася під кригу і мало не загинула

Нині на місці, де мало не сталася трагедія, рятувальники проводять майстер-клас. Вчать як витягнути людину, що провалилась під кригу, бо на рахунку кожна секунда – за 15 хвилин у холодній воді зупиняється серце. «Дістати на берег можна не лише за допомогою дошки. Можна за допомогою драбини також, використовуються палка, мотузка, навіть звичайні санчата», - розповідають рятувальники.

Якщо ж ви провалилися під кригу, а довкола нікого, єдиний шанс вижити – вибиратися самостійно. Головне спиратися на кригу не грудною клітиною, а лягати на спину. «Викочуєтесь на кригу і повзете Злякався, пішов адреналін, за панікував – все. Головне не панікувати, ми всі все знаємо, все вміємо», - каже рятувальник.

Крім того в усіх школах Кропивницького зі школярами провели уроки присвячені безпеці на кризі. А головне тому, що без дорослих на неї виходити не варто.

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