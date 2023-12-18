"Прослушки" у кабінеті Залужного та його помічника: все, що відомо про справу

У кабінеті Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування.

У неділю ввечері, 17 грудня, з'явилася інформація, що у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виявили пристрій для прослуховування. Згодом це підтвердили і в Службі безпеки.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про цю справу.

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"Прослушку" знайшли в одному з кабінетів

Пристрої для зчитування інформації виявили під час підготовки одного з кабінетів до роботи Валерія Залужного.

Як писали ЗМІ, вони виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

СБУ підтвердила інцидент і розповіла подробиці

Пізніше ввечері 17 грудня Служба безпеки України підтвердила інформацію про "прослушку" в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і відкрила кримінальне провадження.

Як пояснили правоохоронці, техніку було виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

Пристрій знайшли на командному пункті та у кабінеті помічника Залужного

Журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела уточнив, що прослуховувальний пристрій у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знайшли на командному пункті.

"Під робочим столом в одному з кабінетів, яким користується головнокомандувач ЗСУ Залужний, під час підготовки до переміщення на нове місце розташування був виявлений мікрофон прослуховувального пристрою. Мікрофон саморобного виробництва. На даний момент не виявлений канал зв’язку та пристрій для запису та збереження інформації. Після виявлення мікрофону був проведений огляд і в інших приміщеннях штабу", - розповів він.

Окрім того, за даними джерел, мікрофон був також виявлений у кабінеті особистого помічника Залужного – Костянтина Бушуєва.

Як стверджує журналіст, увесь персонал, який мав доступ до кабінетів штабу, проходить поліграф.

Наразі Служба безпеки проводить слідчі дії.

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