Простежив за жертвою і тікав на її авто: у Житомирі затримали вбивцю матері і дитини

Простежив за жертвою і тікав на її авто: у Житомирі затримали вбивцю матері і дитини

Спецпризначенці оточили підозрюваного і затримали його, у злочині він зізнався.

У Житомирі затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві і підпалі квартирі. Слідчі кажуть, що він вчинив пожежу, аби приховати розправу над родиною.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Пожежу в одній із квартир помітили сусіди і викликали рятувальників. Ті почали гасити вогонь і в квартирі знайшли мертвими жінку 36-років, та її 13-річну доньку.

«Я зателефонувала, ніхто мені не відповідає. Через 10 хвилин мені перетелефонували слідчий і каже, що трапилася вбивство. Вони довірливі, може якби не такі довіра, то такого і не сталося б», - каже знайома загиблих Олена Грабчук.

Спочатку рятувальники думали, що обидві загинули від вогню. Але потім виявилось: то не так. В поліції одразу заявили, скоріше за все, пожежу влаштували, аби замаскувати вбивство.

«Він підпалив речі і розгорілося. Вони вже були мертві, а на тілах – ножові поранення. На місце пожежі викликали поліцію», - повідомили в поліції.

Головним мотивом злочину назвали пограбування, адже з оселі зникли усі гроші та ювелірні вироби. Як з’ясувалося, жінка того вечора відпочивала у кав’ярні з друзями. Повернулася пізно ввечері додому і не зачинила вхідні двері. Саме так, за версією слідства, злочинець і потрапив у квартиру.

Новини України: у Житомирі затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві

«Він розумів, що жінка сама вдома, він її відстежував від самого кафе, готувався до злочину. Громадянки намагалися вчинити спротив, але він ножем, який був у квартирі наніс значну кількість ножових поранень», - повідомив в.о. начальника ГУНП у Житомирській області Артем Лисогор.

А втік нападник на автівці вбитої жінки. Її по камерам спостереження зафіксували аж в Ружинському районі. І вже там спецпризначенці оточили підозрюваного і затримали його. У злочині він зізнався. Зі своїми жертвами до цього знайомий не був.

Чоловіку 22 роки, він одружений. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. Загрожує йому довічне ув’язнення.

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