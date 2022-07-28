Просто хотів поїсти: на Рівненщині судили чоловіка, який вкрав дві банки сала та приготував яєчню на чужій кухні

У Рівненській області судили чоловіка, який вкрав дві банки сала.

Одну з банок він розбив, а щоб не викидати сало - посмажив яєчню на чужій кухні. Іншу - вкрав. Це розізлило потерпілого і він звернувся до поліції.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Історію про викрадення з льоху чув чи не кожен у Хрінниках на Рівненщині. Але через наполегливість власника сала за справу взялися усі: поліція, прокуратура, адвокати і суд.

"Зобов'язаний суд розглядати справу як про вбивство, так і про викрадення даної банки сала", - каже суддя Демидівського районного суду Дмитро Мельник.

Потерпілий пан Віталій каже, що щойно пішов з дому, як односельчанин, 45-річний Юрій, заліз до льоху.

"Спустився в погріб, де взяв одну банку сала, повертаючись назад по сходах, він її впустив і розбив. Потім спустився повторно", - каже слідча Демидівського відділення поліції Богдана Слепко.

Тримаючи трилітрову посудину з стратегічним продуктом, не зміг байдуже пройти і повз те, що лежало на підлозі.

"Зібрав його, піднявся і знаходився в кухні, де, власне, посмажив це сало з яйцями", - каже слідча.

Цю справу слідча Богдана каже, що запам'ятає на довго. Бо обурений зухвалістю господар відразу звернувся до поліції - і відмовити йому копи не змогли.

"З одного боку, справа смішна, але у зв'язку з воєнним станом ці дії кваліфікувалися частиною 4 статті 185 ККУ", - каже слідча Богдана Слепко.

А це крадіжка з проникненням, за яку загрожує до 8 років за ґратами. Від березня корисливі злочини в Україні прирівнялися до вчинених у великих розмірах.

"Одна банка сала виглядає досить гумористично, однак мав місце злочин", - каже адвокат обвинуваченого.

В селі одні крадія з алкозалежністю жаліють, інші - навпаки.

Пані Валентина виправдовує обвинуваченого в крадіжці сина. Каже, що він на підробітках. Обурюється, що односелець, на якого син теж підпрацьовував, подався до поліції.

"В селі всі кажуть, що якщо,не дай Бог, його посадять, то всі підемо лупити того, що заявив", - каже Валентина.

Після розслідування його заяви прокуратура скерувала справу до суду. Суддя Дмитро Мельник відмовитися не зміг, інакше сам би відповідав перед законом. Каже - обвинувачений, його адвокат та прокуратура пішли на угоду ще на підготовчому засіданні. Селянин отримав 5 років із випробуванням.

"Тобто якщо особа протягом одного року не вчинить будь-якого злочину, вона буде звільнена від покарання", - зауважує суддя.

Подібні ситуації траплятимуться й надалі, певні юристи. Кримінальна відповідальність настає, якщо вкрадене дорівнює 248 гривням. Сало в банці, до прикладу, оцінили у 350.

Поки вирок законної чинності не набрав. Та селяни сподіваються, що заявник не подаватиме апеляцію, адже крадій уже пояснив, що просто хотів поїсти.

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