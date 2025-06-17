"Просто на нас "Шахед" летів": жителі Дарниці розповіли про атаку на Київ

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

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У Дарницькому районі Києва ліквідовують наслідки обстрілів. Тут сьогодні над ранок одну із багатоповерхівок атакував російський «Шахед». Є руйнування одразу на кількох поверхах.

На місці події працює кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Пошкоджені фасади, вибиті вікна і понівечені квартири — росіяни атакували один із будинків, який розташований у Дарницькому районі.

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Дар’я — мешкає на 15 поверсі. Каже, разом із родиною перебувала вдома. Аж раптом — із ліжка угледіла як прямо на їх квартиру летить «Шахед». Удар був такої сили, що виносило перекриття у квартирах.

«Чую щось наближається — просто на нас летить. Почали вибагати. Він вдарився і хвилею вибивало», — каже вона.

Її сусідка із 4 поверху Євгенія не виключає: дрон у будинок летів цілеспрямовано. Жінка запевняє: знає про кількох постраждалих.

Поруч із будинок — намет. Тут у людей із цього та сусідніх висоток приймають дані про пошкодження.

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Очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов каже: люди можуть отримати усю необхідну допомогу, звернувшись і до спеціально розгорнутих штабів. Тут також працює червоний хрест. Постраждали і автівки, припарковані поруч.

Нині на місці події працюють і правоохоронці. А люди, згуртувавшись, прибирають двір від будівельного сміття.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИВАВІ АТАКИ НА КИЇВ! ЛЮДИ ПІД ЗАВАЛАМИ! ДИПЛОМАТИ СВІТУ РЕАГУЮТЬ на ДІЇ РОСІЇ