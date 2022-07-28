"Просто зводили людей до підвалу": полонені російські окупанти розповіли про свої злочини у Бородянці

У Бородянці, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської області, які були під окупацією росіян, було знайдено понад тисячу закатованих тіл мирних мешканців, відомі також факти зґвалтування жінок і дітей.

Журналіст і блогер, який бере інтерв'ю у полонених російських військових, Володимир Золкін розповів про спілкування з окупантами, які воювали у Бородянці Київської області, де зафіксовані численні військові злочини з боку армії РФ.

Про це він розповів кореспонденту "Сніданку з 1+1" Петру Кузику.

Так, за словами Золкіна, серед окупантів, з якими йому вдалося поспілкуватися, жоден не визнав, що вчиняв злочини проти дітей.

"Був один бурят на самому початку, який розповідав, що вистрелив в одного мирного, але він думав, що той вже мертвий, а виявилося, що він ще живий", - говорить журналіст.

Також він додав, що деякі полонені російські військові визнають, що брали чуже, проте не називають це мародерством.

"Був ще один, який казав, що вони у Бородянці виводили людей з багатоповерхових будинків, просто зводили їх до підвалу начебто, щоб вберегти їх від артилерійських обстрілів з українського боку, але коли його питають, чи були такі - він каже, що таких не було. І виявляється, що вони просто зводили людей до підвалу для того, щоб мародерити. Але коли його питаю, чи брав щось, він говорить, що ні, а потім: "Ну там такий ножик симпатичний". Тобто вони беруть якісь речі і взагалі і не дають собі облік, що це мародерство", - розповідає Золкін.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 155-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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