Прострелені будинки, розбита ворожа техніка та обікрадені житла: у Гостомелі долають наслідки російської окупації

Агресори жили тут лише кілька днів, але й за цей час встигли зайти майже в кожний будинок на вулиці.

Наслідки російської окупації долають жителі Гостомеля, зокрема мешканці "ЖК "Покровський", яких російські військові тримали заручниками в підвалах. А в захоплених квартирах організували штаб. Схожа ситуація була і в сусідніх приватних садибах.

Найкращі будинки росіяни захопили для житла, інші ж просто обікрали. Чи повертаються люди в свої домівки - бачила кореспондентка "1+1" Єва Ніколашвілі під час марафону «Єдині новини».

Коли на Київ полетіли російські ракети, Олександр був закордоном. Але вдома залишилася донька з бабусею, тож чоловік не думав – під кулями поїхав забирати. Він із вікна свого будинку бачив, як працюють російські ДРГ. На вулицях йшли бої. Спочатку думав переночувати у своїй квартирі й надалі виїжджати у безпечне місце, але росіяни внесли корективи.

Разом з Олександром, окрім його рідних, виїхали ще дві сім'ї, але багато хто залишився. Подорож здавалася аж надто ризикованою. Але - як невдовзі з'ясувалося - лишитися було ще небезпечніше. Один з будинків цього житлового комплексу окупанти перетворили на свій штаб, в інші ходили грабувати квартири. А жителів, які сиділи у підвалах, перетворили на заручників. Якщо хтось намагався втекти - відкривали вогонь.

Людям катастрофічно бракувало медикаментів та води. За їжу слугували сухпайки окупантів - ті крали харчі з квартир, а свої напівїстівні продукти віддавали заручникам.

Прострелені будинки, розбита ворожа техніка та обікрадені житла – це все залишили по собі російські окупанти як нагадування, коли тікали 11 березня. І приблизно така ж картина скрізь, де вони мешкали.

Агресори жили тут лише кілька днів, але й за цей час встигли зайти майже в кожний будинок на вулиці.

Вадим каже: йому пощастило. Після кривавих звірств у Бучі та в Ірпені, «пощастило» означає «по-звірски не вбили». Щоправда, «пощастило» не всім. Тіло молодого хлопця пролежало у цьому гаражі на розбомбленій ділянці – місяць. Повністю прикрите одягом. Так, щоби не було видно. І раніше забрати його просто не було можливості. Але скільки ще вбитих росіянами людей можуть лежати під завалами та у зруйнованих будинках навіть уявити страшно. Наразі рятувальники, поліція та медики заходять на кожну ділянку та у кожну квартиру, щоб перевірити чи немає там страшних знахідок.

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