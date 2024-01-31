"Прострелити коліно" за непокору: українці обурені заявою командира 118-ї бригади ТРО

Командир 118-ї бригади Черкаської ТРО Анатолій Стуженко закликав до жорсткої мобілізації військовозобов'язаних. Ця заява збурила Мережу. Українці обурені висловлюванням та закликають правоохоронців звернути увагу на сказані слова.

ТСН.ua зібрав реакцію українців на скандальну пропозицію командира.

"Не вийшов із машини - прострелити коліно": скандальна заява українського командира

У середу, 31 січня, у Мережі з'явилося відео, на якому командир 118-ї бригади Черкаської ТРО Анатолій Стуженко закликав до жорстких методів мобілізації. Зокрема, він пропонує за непокору працівникам ТЦК "стріляти у коліно".

Ба більше, він образив гідність українських жінок, які також захищають Україну від ворога. На його думку, хто "ходить у спідниці", той не може служити в ЗСУ.

"Ми дограємося у демократію до такого стану, що нас, військових, незабаром будуть ногами штурхати. Повинно так: не вийшов із машини - прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть: Тільки так! Інакше ми не переможемо. Жорстока мобілізація. Якщо ти не можеш - приходиш і відверто кажеш: "Я краще одягну спідницю. Я буду ходити в спідниці, але я буду шити для військових і щось там робити. Я чоловік, але буду ходити у спідниці", - заявив він.

Переглянути відео можна за цим посиланням.

Реакція українців на скандальну заяву

Громадяни України звинувачують Стуженка у підриві рекрутингової кампанії до лав ЗСУ, оскільки подібні заяви демотивують.

"Сотні людей задіяні в процесі пошуку добровольців до війська, окремі бригади мають гарні інформаційні кампанії щодо вступу до сил оборони (АЗОВ, 3 штурмова, Хартія і т.д.). Реально багато робиться, щоб показати правильний рекрутинг до війська... Ведеться роз'яснювальна робота. А потім виходить комбріг 118 бригади і змиває нах** в унітаз всю позитивну інформаційну кампанію щодо мобілізації, яку вибудовували сотні людей. І ми ж розуміємо, що цей комбріг ще не найгірший варіант...", - написав Сергій Маслюченко на сторінці у фейсбуці.

Окрім того, українець вважає, що цей командир "потужно інформаційно грає на боці ворога", бо цю заяву активно підхоплять російські телеграм-канали та пропагандисти.

Також користувачі Мережі пишуть, що не можуть уявити, аби подібну заяву сказав командир іншої країни.

"Я не уявляю собі, щоб таке міг сказати бригадний генерал армії США чи Ізраілю, чи будь-якої іншої цивілізованої країни без наслідків для своєї подальшої кар'єри. Навіть у стані війни. Ну ок, прострілиш ти йому коліно, що далі?", - вважає Олександр Ярецький.

Українці задаються запитанням, чи покарають командира за скандальну заяву.

На телеграм-каналі ТСН.ua провели опитування, "Чи вважаєте ви слова командира 118-ї бригади ТрО Анатолія Стуженка закликом до насильства?". За результами опитування, українці вважають, що правоохоронці повинні звернути увагу на заяву військового. Втім, є все ж громадяни, які підтримують його пропозицію.

Результати опитування на скандальну заяву. ФОТО: скрин

Станом на 12:35 реакції офіційних осіб та українського командування немає.

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