ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
2180
Час на прочитання
3 хв

Прострелили голову літній жінці: що відомо про конфлікт із ТЦК на Волині

За словами місцевої влади, мешканка села досі в лікарні з простреленою щокою.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Стрілянина на Волині

На Волині розслідують стрілянину за участі військовослужбовців ТЦК / © ТСН

Стали відомі нові подробиці резонансного випадку, який нещодавно стався у селі Нові Червищі на Волині за участі військовослужбовців ТЦК та місцевих мешканців.

За даними правоохоронців, під час оповіщення одного з чоловіків, який виявився інвалідом, і після того, як місцеві жінки спричинили конфлікт та кидали каміння по «бусику», військовослужбовець ТЦК здійснив постріл. Куля влучила в голову місцевої мешканки, точніше — у щоку. За словами мешканців села, які стали очевидцями, загалом було 5–6 пострілів, одним з яких і було поранено жінку. За словами чоловіка постраждалої в інтерв’ю телекомпанії «Аверс», після пострілу обличчя дружини було закривавлене.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua староста цього села Раїса Яцук, постраждала — місцева мешканка поважного віку, 1956 року народження (68 років).

«Любов Федотівна перебуває в лікарні. За моїми даними, поранення вона дістала нижче щоки, в області підборіддя. Ця жінка зараз у задовільному стані», — повідомила нам Раїса Яцук.

Знімок щоки постраждалої через стрілянину жительки Волині / © zaxid.net / © zaxid.net

Знімок щоки постраждалої через стрілянину жительки Волині / © zaxid.net / © zaxid.net

Крім того, як з’ясував ТСН.ua, одразу після стрілянини волинські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень». У разі доведення вини фігурантові загрожувало від 5 до 9 років ув’язнення.

Проте згодом з’ясувалося, що правоохоронці перекваліфікували справу і розслідують її за статтями «Умисне легке тілесне ушкодження» (максимальне покарання — обмеження волі до двох років) та «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» (максимальне покарання — позбавлення волі до 10 років).

Що відповіли у ТЦК

Свою версію подій на офіційній сторінці в соцмережі виклало керівництво Волинського обласного ТЦК.

«Під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних у селі Нові Червища Камінь-Каширського району військовослужбовцями ТЦК спільно з працівниками поліції зупинено громадянина з метою перевірки його військово-облікових даних. Особа відмовилася пред’явити документи, пояснивши це тим, що його нібито постійно перевіряють», — повідомив ТЦК.

Там додали: «Громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних. Під час верифікації документів у базі „Оберіг“ підтвердилося, що він є особою з інвалідністю і має право на відстрочку від призову. Після зʼясування його статусу та перевірки відповідних документів його було вирішено відпустити».

Безпосередньо про конфлікт ТЦК каже таке: «Місцеві мешканці, побачивши роботу спільної групи ТЦК та поліції, почали здійснювати агресивні дії стосовно військовослужбовців ТЦК і кидати каміння у службовий транспортний засіб, коли зазначений громадянин ще перебував у салоні автомобіля».

Про стрілянину ТЦК зазначив двома реченнями: «Зазначаємо, що факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку. Волинський ОТЦК та СП також розпочав відповідну перевірку обставин інциденту».

Прокуратура: стріляв військовослужбовець ТЦК

У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону ТСН.ua повідомили, що постріли здійснив військовослужбовець ТЦК.

«18 серпня 2025 року в селі Нові Червища Камінь-Каширського району Волинської області виник конфлікт між місцевими мешканцями та військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки», — розповіла нам речниця відомства Юлія Шевченко.

За попередніми даними, група людей почала чинити опір, зокрема кидала каміння у службовий автомобіль ТЦК під час перевірки документів громадянина.

«У відповідь один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів з пневматичного пістолета, внаслідок чого поранення дістала 68-річна жінка», — уточнила Шевченко.

За цим фактом здійснюється розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

20 серпня досудове розслідування доручено здійснювати слідчим Головного управління Нацполіції у Волинській області.

Наразі допитано свідків, вилучено пневматичну зброю та призначено судові експертизи.

Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюють процесуальне керівництво.

Розслідування триває, вживаються всі необхідні заходи для встановлення об’єктивних обставин інциденту.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві мобілізований порізав собі вени на руках і шиї в розподільчому центрі на ДВРЗ за допомогою розбитої чашки, після чого погрожував завдати шкоди собі та іншим.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie