Прострелили голову літній жінці: що відомо про конфлікт із ТЦК на Волині

На Волині розслідують стрілянину за участі військовослужбовців ТЦК / © ТСН

Стали відомі нові подробиці резонансного випадку, який нещодавно стався у селі Нові Червищі на Волині за участі військовослужбовців ТЦК та місцевих мешканців.

За даними правоохоронців, під час оповіщення одного з чоловіків, який виявився інвалідом, і після того, як місцеві жінки спричинили конфлікт та кидали каміння по «бусику», військовослужбовець ТЦК здійснив постріл. Куля влучила в голову місцевої мешканки, точніше — у щоку. За словами мешканців села, які стали очевидцями, загалом було 5–6 пострілів, одним з яких і було поранено жінку. За словами чоловіка постраждалої в інтерв’ю телекомпанії «Аверс», після пострілу обличчя дружини було закривавлене.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua староста цього села Раїса Яцук, постраждала — місцева мешканка поважного віку, 1956 року народження (68 років).

«Любов Федотівна перебуває в лікарні. За моїми даними, поранення вона дістала нижче щоки, в області підборіддя. Ця жінка зараз у задовільному стані», — повідомила нам Раїса Яцук.

Знімок щоки постраждалої через стрілянину жительки Волині / © zaxid.net / © zaxid.net

Крім того, як з’ясував ТСН.ua, одразу після стрілянини волинські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень». У разі доведення вини фігурантові загрожувало від 5 до 9 років ув’язнення.

Проте згодом з’ясувалося, що правоохоронці перекваліфікували справу і розслідують її за статтями «Умисне легке тілесне ушкодження» (максимальне покарання — обмеження волі до двох років) та «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» (максимальне покарання — позбавлення волі до 10 років).

Що відповіли у ТЦК

Свою версію подій на офіційній сторінці в соцмережі виклало керівництво Волинського обласного ТЦК.

«Під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних у селі Нові Червища Камінь-Каширського району військовослужбовцями ТЦК спільно з працівниками поліції зупинено громадянина з метою перевірки його військово-облікових даних. Особа відмовилася пред’явити документи, пояснивши це тим, що його нібито постійно перевіряють», — повідомив ТЦК.

Там додали: «Громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних. Під час верифікації документів у базі „Оберіг“ підтвердилося, що він є особою з інвалідністю і має право на відстрочку від призову. Після зʼясування його статусу та перевірки відповідних документів його було вирішено відпустити».

Безпосередньо про конфлікт ТЦК каже таке: «Місцеві мешканці, побачивши роботу спільної групи ТЦК та поліції, почали здійснювати агресивні дії стосовно військовослужбовців ТЦК і кидати каміння у службовий транспортний засіб, коли зазначений громадянин ще перебував у салоні автомобіля».

Про стрілянину ТЦК зазначив двома реченнями: «Зазначаємо, що факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку. Волинський ОТЦК та СП також розпочав відповідну перевірку обставин інциденту».

Прокуратура: стріляв військовослужбовець ТЦК

У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону ТСН.ua повідомили, що постріли здійснив військовослужбовець ТЦК.

«18 серпня 2025 року в селі Нові Червища Камінь-Каширського району Волинської області виник конфлікт між місцевими мешканцями та військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки», — розповіла нам речниця відомства Юлія Шевченко.

За попередніми даними, група людей почала чинити опір, зокрема кидала каміння у службовий автомобіль ТЦК під час перевірки документів громадянина.

«У відповідь один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів з пневматичного пістолета, внаслідок чого поранення дістала 68-річна жінка», — уточнила Шевченко.

За цим фактом здійснюється розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

20 серпня досудове розслідування доручено здійснювати слідчим Головного управління Нацполіції у Волинській області.

Наразі допитано свідків, вилучено пневматичну зброю та призначено судові експертизи.

Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюють процесуальне керівництво.

Розслідування триває, вживаються всі необхідні заходи для встановлення об’єктивних обставин інциденту.

Розслідування триває, вживаються всі необхідні заходи для встановлення об'єктивних обставин інциденту.