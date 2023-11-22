Просування та запеклі бої: як ЗСУ відвойовують лівий берег Херсонщини, а окупанти скиглять в істериці

Українські війська продовжують утримувати позиції в Кринках на лівому березі Херсонщини і звідти атакують окупантів.

Спецоперація на лівобережжі Херсонщини продовжується. ЗСУ утримують позиції і фактично “смажать” росіян.

Що відомо про плацдарм та штурми росіян станом на 22 листопада, розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини?

Українські війська продовжують утримувати позиції в Кринках на лівому березі Херсонщини і звідти атакують окупантів. За 21 листопада навіть вдалося просунутися вперед і знищити цілу російську штурмову групу. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

“Українські сили атакували з Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від річки Дніпро) і увійшли в лісову зону поблизу населеного пункту”, — йдеться у повідомленні.

Заява Шойгу

Успіхи ЗСУ викликають справжню істерію у “мінубивств” РФ. Шойгу намагається усіх переконати, що “всьо під контролем”.

“Міністерство оборони (МО) Росії та російські чиновники намагаються вгамувати російську істерику навколо українських операцій на східному (лівому) березі Херсонської області. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив на колегії Міноборони Росії 21 листопада і заявив, що російські війська перешкоджали всім спробам України провести успішні «десантні операції на херсонському напрямку». Далі Шойгу заявив, що російські війська завдають «колосальних» втрат українським силам. Заява Шойгу, ймовірно, є спробою применшити стурбованість деяких російських мілблогерів щодо нездатності Росії рішуче відбити українські атаки на східному березі Дніпра, але навряд чи заспокоїть нарікання, що постійно зростають у російському інформаційному просторі”.

Хто визнає успіхи ЗСУ?

Але є російські джерела, які успіхи ЗСУ визнають. Ті стверджували, що українські війська продовжують утримувати позиції в Кринках, а також біля Антонівського автомобільного мосту та малого залізничного мосту за шість кілометрів на схід від Антонівського мосту та навіть назвали цифри втрат росіян під час одного зі штурмів.

“17 листопада російське інсайдерське джерело заявило, що в результаті українського удару загинуло 76 росіян у 1-му батальйоні 35-ї ОМСБр (41-а загальновійськова армія ЦВО), які намагалися провести “відволікаючий маневр” у Скадовському районі на східному березі моря”.

Про провальні російські штурми

До слова, за даними Міністерства оборони країни-агресорки, на Херсонському напрямку зараз діють підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади чорноморського флоту РФ, але людей настільки не вистачає, що женуть на штурм навіть тих, хто ще не вилікувався після поранень, кажуть в інституті вивчення війни, посилаючись на свідчення одного з військових росбригади. Про провальні штурми росіян говорить і президент Зеленський.

“Заслухали інформацію від розвідок стосовно деяких міжнародних подій, а також планів ворога. Армія РФ на цьому етапі зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою”, — йдеться у повідомленні президента.

Скриншот

Тим часом українські бійці, як на отих мишах, тільки на росіянах, випробовують новітні українські розробки. У мережі з’явилося відео як дрон-камікадзе під назвою “Мамонт” пройшов випробовування на окупантах і доставив ворогу чотири кілограми вибухівки прямо в місце, де рашисти намагалися сховатися.

Як ЗСУ вдалося форсувати Дніпро: усі подробиці

Про те, що росіяни панікують, заявляли 21 листопада і в ГУР. Представник розвідки Андрій Черняк у коментарі LIGA.нет розкрив деталі, як Збройним Силам України вдалося приспати пильність ворога і пробратися на лівий берег Херсонщини. Росіяни не одразу зрозуміли, що ЗСУ форсують плацдарм, оскільки спочатку українські бійці просто тримали противника в напрузі шляхом регулярних вилазок. Завдяки цьому вдалося приспати пильність, і, судячи з усього, появу українських військових, росіяни розглядали як чергову диверсійну активність, а так то і було задумано.

“До того, як почали працювати морпіхи, майже півроку туди висаджувалися наші диверсійно-розвідувальні групи”.

Як далі розвиватимуться події на Херсонщині, проаналізував і експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу “Freeдом”.

Також він припустив, яка мета ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОЦЕ НОВИНА! Успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонщини! У рашистів — істерика!

Читайте також: