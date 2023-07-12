Просувають фронт: закарпатці штурмової бригади добряче "покоцали" ворога на Запоріжжі

Воїни 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади у 101 день народження підрозділу не припиняють тиснути російських окупантів на Мелітопольському відтинку фронту. Запеклі, цілодобові бої закарпатці ведуть наразі південніше вже звільнених П’ятихаток й водночас, намагаються розбити передову лінію оборони ворога на південних околицях Кам’янського, йдеться в ТСН.

На свій віковий ювілей минулого липня гірські штурмовики 128-ої бригади майже цілодобово стримували атаки росіян на Мелітопольському напрямку. Через рік, у 101-ий день народження бригади, вони знову боронять Запоріжжя. Тільки, оперативна ініціатива тепер не на боці чужинців. “Відчувається трошечки різниця між тими, за ким ми спостерігали раніше і тими, хто зараз. ДРГ - ймовірно. Щось більш масштабне - навряд чи. Є рухи, але все одно вони вже не такі активні, вони бояться. Вони стали більш обережними”, - каже військовослужбовець 128 ОГШБр ЗСУ “Симба”.

“Фронт посунувся трішечки, фланг змістився, скажімо так. А тут ми ще - поки що вони стоять”, - додає боєць “Роман”.

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З краю на край у межах одного населеного пункту - коротко про те, як тепер точиться війна в районі Кам’янського на Запоріжжі. Після того, як їх побратими, кажуть гірські штурмовики, посунули окупантів в районі П’ятихаток і в самому Кам’янському, піхотних ворожих атак значно поменшало. Але ворожа арта не припиняє атакувати населений пункт. Потужні розриви лунають по всьому Кам’янському.

Артилерія окупантів, працює здебільшого з далеких замаскованих позицій зі сторони тимчасово загарбаної Василівки. Мінометні розрахунки ворога б’ють у бік Кам’янського з ближчих дистанцій. Міни переважно летять від Великої Криниці та Лугового. “Буває дні, коли було так що взагалі голову не піднімеш. Але вони більшу увагу роблять на інший напрямок, то стягують туди більшість”, - додає “Симба”

Стрілецьких боїв на ближніх дистанціях, кажуть воїни, у Кам’янському теж суттєво поменшало. “Трошки стріляли дуже часто, той тиждень особливо. А цей уже два-три дні трошки заспокоїлись. Ми їх трошки покоцали, скажем так. Ну, фронт трошки просунувся тому і не чути. Стрілкове стріляють, але сюда не доходить вже просто”, - розповідає “Роман”.

Найбільша концентрація і артилерійського вогню і піхотних зіткнень на Мелітопольському напрямку, нині на ділянці від Нестерянки до Жереб’янок. Саме туди окупанти спрямовують свої резерви і саме там найбільше ударних зусиль докладають українські військові. “Зараз, якщо з флангу заберуть там пару сіл, то це, фактично, Кам’янське, що вони тут окопалися, вони зараз попадуть. Хлопці ж зайшли у П’ятихатки, наш там штурмовий батальйон, другий стрілецький, обходять по флангу. Розумна війна ведеться. Не ведеться, як-то кажуть, наскоком”, - переконують бійці.

На лінії зіткнення у Кам’янському гірські штурмовики методично роблять усе, аби одного дня оборона росіян посипалась на усьому напрямку.

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