Просять собі дітей та шукають бабусь для одруження: ухилянти від мобілізації пішли на крайні заходи

Після ухвалення закону, де йдеться про мобілізацію по-новому, в Україні помітно збільшилась кількість військовозобов’язаних, бажаючих одружитись з жінками, які мають інвалідність. На такі сумнівні дії чоловіки наважуються в надії виїхати за кордон або бути звільненими від мобілізації.

В соцмережах з’явились сотні оголошень, де пропонуються фіктивні шлюби. Якщо ще півроку тому за такі послуги деякі ухилянти пропонували 1 тис.доларів, то зараз розцінки збільшились вдвічі-втричі. Зросла і кількість таких об’яв. Якщо раніше протягом тижня їх публікувалось 3-4, то зараз спільноти налічують по декілька оголошень щодня.

Крім того, як стає зрозумілим з об’яв, деякі чоловіки не проти одружитись на жінках, які вдвічі старше за них. Наприклад, днями в одній з таких спільнот чоловік на ім’я Олексій поцікавився у інших користувачів, чи не буде юридичних перешкод йому, 32-річному військовозобов’язаному, якщо він одружиться на 64-річній бабусі.

Оголошення, в якому 32-річний військовозобов'язаний консультується щодо шлюбу з 64-річною жінкою. Скріншот з соцмережі.

На це питання інший користувач йому відповів у чаті, що, ймовірно, такою ситуацією можуть зацікавитись у РАЦСах.

"Трошки питання будуть", - відповідає йому користувач. Як виявилось, в цій сфері вже з'явились навіть посередники, які за певний відсоток знайомлять ухилянтів з жінками, які мають інвалідність.

Своєю чергою, інші користувачі таких спільнот наводять приклади, що один з військовозобов’язаних намагався заключити фіктивний шлюб з жінкою, яка старше за нього на 28 років, але державні реєстратори начебто відмовились реєструвати після того, як задали низку питань майбутньому подружжю.

Як з’ясував ТСН.ua, деякі автори оголошень шукають самотніх вагітних жінок. Військовозобов’язані пропонують їм за певну винагороду записати дитину після пологів на себе, на чоловіків. Як повідомляють в таких спільнотах, ці чоловіки мають двох своїх дітей, а третю дитину шукають для того, щоб не бути мобілізованими.

Автор оголошення шукає вагітну жінку, щоб та переписала на нього дитину. Скріншот з соцмережі.

Є ознаки шахрайства

Адвокат Андрій Межирицький, який знається в тому числі в питаннях мобілізації, в коментарі для ТСН.ua підкреслив, що такі сумнівні дії мають ознаки доволі суттєвого злочину – шахрайства, за яке передбачена кримінальна відповідальність. Крім того, Межирицький уточнює, що якщо чоловік дозволяє оформити на себе чужу дитину, то несе юридичну відповідальність за неї. Крім того, ця дитина буде мати такі ж права, як і рідні діти, наприклад, в питанні спадщини та аліментів.

Щодо фіктивних шлюбів, то це Андрій Межирицький коментує так: "Якщо обидві сторони стверджують, що їхній шлюб не фіктивний, то ніхто нічого не зробить. Але, звісно, в таких діях є ознаки шахрайства та внесення недостовірних відомостей в офіційні документи".

До цього він додає, що чоловікові та жінці в Україні не можуть відмовити в реєстрації шлюбу, якщо є різниця у віці.

"Немає законних підстав. Можливо, РАЦСам дали вказівку більш прискіпливо до цього відноситись, але це поза законом. Різниця у віці не є підставою для відмови у реєстрації актів цивільного стану", - уточнює адвокат.

Новий закон про мобілізацію: що відомо

Верховна Рада 11 квітня ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію в Україні. Закон уже підписав президент Володимир Зеленський. Він набуде чинності 18 травня 2024 року.

Як розповіли в Міністерстві оборони, відповідно до ухваленого закону, в чоловіків призовного віку – від 18 до 60 років – з'являється низка зобов'язань.

Так, під час мобілізації чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноважених осіб.

До інших обов'язків також належить:

уточнення облікових даних через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет;

явка за викликом до ТЦК та СП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;

повідомлення про причини неприбуття у визначений строк;

обов'язкове прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою;

можливе залучення до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань;

надання майна, будівель, транспорту Збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з компенсацією вартості державою.

Призовники та резервісти мають приписуватися до військових частин або формувань для проходження служби.

Також діє заборона на відправлення за межі України чи передавання транспортних засобів, призначених для доукомплектування Збройних Сил України.

Раніше повідомлялось про те, чи заберуть житло та авто через неявку до ТЦК.

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