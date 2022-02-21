Протаранив дорожній паркан та тікав від копів: в Одесі перехожі скрутили п’яного водія

Протаранив дорожній паркан та тікав від копів: в Одесі перехожі скрутили п’яного водія

Чоловіка передали патрульним.

В Одесі затримали нетверезого 50-річного водія. Чоловік не впорався з кермуванням та збив кілька металевих стовпчиків біля тротуару, а після цього ледве не наїхав на перехожих.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 21 лютого.

Коли водій намагався поїхати з місця ДТП, його затримали перехожі і передали патрульним. Перевірка на алкотестері показала, що в крові у водія майже 2,5 проміле алкоголю. Це в 12 разів перевищує норму.

Документи у чоловіка забрали, а пошкоджене авто відправили на штрафмайданчик.

Новини Одеси: п'яний водій протаранив дорожній паркан та втікав від копів

Нагадаємо, що у Рівненській області водій напідпитку так втікав від копів, що розбив машину об дерево.

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