Протаранив дорожній паркан та тікав від копів: в Одесі перехожі скрутили п’яного водія

Чоловіка передали патрульним.
В Одесі затримали нетверезого 50-річного водія. Чоловік не впорався з кермуванням та збив кілька металевих стовпчиків біля тротуару, а після цього ледве не наїхав на перехожих.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 21 лютого.
Коли водій намагався поїхати з місця ДТП, його затримали перехожі і передали патрульним. Перевірка на алкотестері показала, що в крові у водія майже 2,5 проміле алкоголю. Це в 12 разів перевищує норму.
Документи у чоловіка забрали, а пошкоджене авто відправили на штрафмайданчик.
Нагадаємо, що у Рівненській області водій напідпитку так втікав від копів, що розбив машину об дерево.
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