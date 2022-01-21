Протаранив сільський магазин: у Харківській області горе-водія зупинило тільки дерево 

Тепер водій заплатить чималий штраф.

У Харківській області п’яний водій в’їхав у крамницю, пробивши стіну. Це його не зупинило - він пробив ще одну стіну і помчав далі, аж поки не врізався у дерево.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 21 січня.

Інцидент трапився після закриття магазину, тож працівників там не було. Сам горе-кермувальник відбувся забоями. На нього склали адмінпротокол.

За те, що сів за кермо нетверезим, його позбавили водійських прав на рік та зобов’язали сплатити штраф у сумі 17 тисяч гривень. Грошової компенсації хоче і власник магазину - він ще підраховує збитки і збирається до суду.

У Харківській області п’яний за кермом в’їхав у крамницю, пробивши стіну | Новини України

Нагадаємо, в Одесі на перехресті не розминулися BMW і “ВАЗ-2115”. Після зіткнення один із пасажирів авто почав кидатися на учасників ДТП і свідків.

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