Протести у Казахстані: як у лавах протестувальників опинилися провокатори та до чого тут Росія

Протести у Казахстані: як у лавах протестувальників опинилися провокатори та до чого тут Росія

Співрозмовник ТСН вважає, що у лавах протестувальників працювали провокатори, які спрямовували демонстрантів на деструктивні дії.

Вибухи та постріли в Алмати не припиняються, хоч силовики заявили, що взяли під контроль всі адмінбудівлі і відтіснили протестувальників з головної площі. Колишня столиця Казахстану залишається однією з найгарячіших точок країни.

Поліція саме цього міста вперше офіційно визнає загибель десятків демонстрантів від рук поліцейських. Сутички тривають і вдень — сьогодні в Алмати силовики перестрілювалися з учасниками акцій. Точна кількість загиблих демонстрантів у країні невідома, повідомляють про дюжину загиблих поліцейських. Тривають і масові арешти — за ґратами опиняються кілька тисяч учасників протестів.

Про це йдеться 6 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Провокатори у лавах протестувальників

"Лідерів протесту просто висмикнули, жорстоко побили і зараз їхня доля нам невідома. Ось з цього моменту протестом на мою думку, керували вже інші люди, які не були зацікавлені в мирному стоянні", — заявляє журналіст Аян Шаріпбаєв.

Співрозмовник ТСН вважає, що у лавах протестувальників працювали провокатори, які спрямовували демонстрантів на деструктивні дії. І тепер побоюється, що після численних погромів, мародерства, насильства та дискредитації протестів зросте підтримка силового розгону протесту

"Ці технології пахнуть чимось схожим на ті, що застосовує Росія до своїх сусідів", — зазначає журналіст.

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Російські війська

Російські війська вже приїхали до Казахстану. Напередодні їх до країни покликав президент Токаєв. Його резиденція нині перебуває під посиленою охороною. Спрямувати до країни своїх військових Росія, як і Білорусь, Таджикистан та Вірменія вирішують у межах Договору про колективну безпеку. Утім, цей документ передбачає допомогу в боротьбі із зовнішнім ворогом.

Тож, і президент Казахстану, і Москва в один голос звинувачують у протестах "зовнішні сили" — щоправда, не вказуючи, які саме. Росія може використати ситуацію як привід вдатися до агресії проти Казахстану, кажуть експерти.

"Станемо не лише економічними партнерами, а й політичним додатком до Російської Федерації. Ось чого я власне боюся. І ці побоювання поділяють тисячі людей, які не хочуть повернення до Радянського Союз", — говорить Шаріпбаєв.

Реакція Заходу

Появу іноземних військ у Казахстані Європі слід сприймати з обережністю: так на звістку реагує глава зовнішньо-політичної служби ЄС. Жозеп Боррель закликає Москву поважати незалежність Казахстану.

Яка наразі ситуація у Казахстані

Ситуація в Казахстані досі неспокійна, навіть там, де не відбувається відкритого протистояння. У країні перебої з мобільним зв'язком та Інтернетом, через які не працюють банки.

Українець Сергій живе в Казахстані від 2015-го, каже, що коли почалися проблеми зі зв'язком, замислився над тим, щоби провідати близьких на Батьківщині. Та полетіти поки що не вдалося, адже в аеропорту Нур-Султана, куди сьогодні приїхав українець, скасовано більшість рейсів.

"В аеропорту я побачив величезну чергу біля банкотаму, людей 70. Та коли я підійшов, стало видно, що він не працює. На заправці я зміг розплатитися карткою. Продуктові магазини працюють лише за готівку", — розповідає він.

Українські дипломати, тим часом, намагаються зорганізувати рейс до Києва. Сподіваються, що влада Казахстану посприяє українцям, які хочуть виїхати. І закликають наших громадян уникати масових заходів.

Раныше ТСН.ua зібрав всі версії причетності Росії до кривавих подій у Казахстані.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн ОДКБ для придушення в країні масового протесту

6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

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