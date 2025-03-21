Протести у Туреччині: у чому звинувачують Ердогана і що каже опозиція

У Стамбулі спалахнули протести після арешту мера міста. Що відомо?

Турецького президента Реджепа Ердогана звинувачують в утисках демократії. У Стамбулі - найбільшому місті Туреччини третій день не вщухають демонстрації, бо мера і головного опозиціонера турецької влади зненацька заарештували за звинуваченням у тероризмі і корупції.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Стамбул - рідне місто президента Ердогана, де він будував політичну кар'єру, третій день охоплений протестами.

Мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого в неділю мали затвердити кандидатом у президенти від опозиції, на світанку арештували разом із найближчими соратниками, бізнесменами, журналістами. Його звинувачують у корупції і підтримці терористів, а саме "Робітничої партії Курдистану", забороненої в Туреччині.

Європейські чиновники через це висловили "глибоке занепокоєння".

Протести у Стамбулі

Протести в Стамбулі, Анкарі та Ізмірі спершу розганяють, потім на 5 днів забороняють. Студенти не коряться. Це виливається в численні сутички з поліцією. В Імамоглу сьогодні беруть свідчення, завтра ввечері його повезуть до суду, який вирішуватиме, що робити з політиком далі.

Реакція Ердогана на обурення опозиції і Заходу: звинуватити в усьому опозицію. Мовляв, вони самі надали інформацію про злочини мера Імамоглу поліції. Це просто міжусобиці.

Важко пояснити інтригами опозиції той факт, що Стамбульський університет раптово скасовує диплом мера Імамоглу, а за місцевим законом без університетської освіти він не може балотуватися на посаду президента. Хоча строк Ердогана спливає аж у 2028 році, опозиціонери переконані, що президент оголосить дострокові вибори. Бо для нього це шанс обійти конституційне обмеження і залишитися при владі надовше.

"Ми згуртуємося навколо Імамоглу. Але якщо його як кандидата заблокують, я переконаний, це дасть нам куди більше підтримки, бо турки не дозволять відбирати в них виборче право", - каже лідер опозиційної "Республіканської народної партії" Озгур Озел.

Опції Ердогана: дострокові вибори, операція "наступник" або ж мирний відхід від влади. Для оголошення виборів - поки що недостатньо голосів у парламенті. Для того, аби просунути наступника - у того може не вистачити популярності.

Реджеп Ердоган

Тому головного опозиційного кандидата і заарештовують заздалегідь, щоб спробувати розсварити опозицію.

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