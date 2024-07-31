Протести у Венесуелі: хто такий Мадуро і чому його порівнюють з Януковичем

Україна закликає венесуельську владу утриматися від застосування сили проти мирних протестувальників. Із відповідною заявою напередодні вийшов речник МЗС Георгій Тихий. За словами посадовця, український народ стикався із ситуацією, коли влада не поважала його вибір.

Результати президентського голосування у Венесуелі ставлять під сумнів десятки країн та організацій. І від понеділка в самІй Венесуелі не вщухають протести. Сам Ніколас Мадуро, який переобрався на третій термін, звинувачує активістів у заколоті.

Хто такий Мадуро і як Росія допомагала йому втримати крісло президента - у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Чому у Венесуелі спалахнули протести

На другий день після оголошення результатів виборів у Венесуелі не вщухають протести. Поліція та армійці проти мітангарів застосовує давно відпрацьовані методи - сльозогінний газ та пластикові кулі. Люди обурені результатами президентських виборів, на яких вкотре переобрали Ніколаса Мадуро. Кажуть - без підтасовок і махінацій не обійшлося.

Центральна виборча комісія підконтрольна чинному очільнику Венесуели оголосила, що він отримав більше 51% голосів. А його суперник від об'єднаної опозиції Едмундо Гонсалес - 44.

Прихильники останнього певні - перемогу в нього вкрали. Адже жодних незалежних спостерігачів на волевиявлення не допустили. Незалежні екзитполи підтверджують цю інформацію - за їхніми підрахунками опозиціонера підтримали 65% голосувальників.

Реакція світу на вибори у Венесуелі

Під сумнів ставлять перемогу Мадуро у Європі, Сполучених Штатах, ба навіть в ООН закликали до прозорого підрахунку голосів. Із критикою виступила й низка країн латинської америки Аргентина, Чилі, Коста-Рика, Панама, Перу, Домінікана та Уругваю, звідки венесуельська влада моментально повідкликала своїх послів.

Сам Мадуро переконаний у своїй беззаперечній перемозі, а всі протести називає нічим іншим як спробою перевороту.

Мадуро

Мадуро довів Венесуелу до занепаду

Колишній водій автобуса і профосоюзний діяч Ніколас Мадуро при владі тримається вже понад 11 років, після смерті колишнього керманича Уго Чавеса. Але його вже давно охрестили авторитарним правителем, який довів країну до занепаду.

Саме за каденції Мадуро Венесуела зазнала небаченого відтоку населення - за межами країни живуть аж 8 мільйонів людей, це понад 22 відсотки від усієї кількості. І цей показник вище, аніж в Україні, які перебуває в стані активних бойових дій. Затяжна економічна криза на фоні західних санкцій привела до гіперінфляції у всі 100%, а в попередні роки і в 300% .

Через санкції Заходу впав видобуток нафти, від якого годувалася економіка країни. У Венесуелі почалася нестача речей першої необхідності - навіть медикаментів. Довершують ситуацію регулярні політичні репресії.

Ніколас Мадуро

Репресії у Венесуелі і як Росія допомогла диктатору

Кількасот опонентів Мадуро сидять у в'язниці, і деяким досі не оголосили вироків. А через придушення антиурядових протестів у 2017, де зафіксували позасудові страти та викрадення, в міжнародному кримінальному суді почали розслідування.

Протести сколихнули Венесуелу і 2019-го, коли Мадуро переобрався на другий термін. На тлі звинувачень у підтасовці голосів Національна Асамблея визнала волевиявлення недійсним, а спікер парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента і заручився підтримкою численної міжнародної спільноти, зокрема і України. Тоді Мадуро мав усі шанси повторити долю Віктора Януковича. Підготував літак і майно для втечі на Кубу. Але втрутилися росіяни.

За словами віцепрезидента США Майка Помпео, Кремль не просто вмовить Мадуро лишатися в країні, а й прислав найманців "Вагнер", аби ті особисто охороняли диктатора. З Москвою вони тримають зв'язок і донині. Спираючись на підтримку армії та правоохоронців і усіляко перешкоджаючи Гуайдо сформувати команду прихильників опальний політик втримався при владі. Гуайдо втік до Штатів, побоюючись арешту. А тепер після третього переобрання Мадуро планує правити у Венесуелі ще 6 років.

Венесуела

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