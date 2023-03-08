Протести в Грузії: грузинський аналітик – про майбутнє скандального проросійського закону

В українському сегменті Facebook дискутують — все-таки останні події приведуть до революції в Грузії чи ні.

Своєю точкою зорою на майбутнє протестів у Грузії поділився грузинський політичний аналітик, автор YouTube-каналу "Новини з Кавказу" Гела Васадзе в інтерв’ю ТСН.ua.

Васадзе не береться прогнозувати майбутнє і віджартовується, що це — питання до ясновидців.

"Майбутнє — це завжди рівняння з багатьма невідомими. І я був би недобросовіним, якби сказав "так, приведуть", або "ні, не приведуть". Парламент може не ухвалювати цей законопроєкт і поставити його на паузу. Вони вже сказали, що на три місяці (відтерміновують. – Ред.). Але вірити їм не можна. Опозиція протестувала і минулого разу, але переграти все ще можливо", — каже грузинський аналітик.

Нагадаємо, що вчора, 7 березня, у Грузії спалахнули масові протести після того, як парламент у першому читанні підтримав проросійський законопроєкт про "агентів іноземного впливу".

Проте силовики влаштували жорсткий розгін мітингу, застосовуючи водомет і сльозогінний газ. Також поліція затримувала учасників акції протесту.

Проте сьогодні, 8 березня, протести у Тбілісі відновилися. Тисячі людей знову вирушили до парламенту Грузії. Мітингувальники висунули владі дві умови.

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