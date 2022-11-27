Протести в Китаї проти COVID-обмежень набувають історичних масштабів: натовп закликає до повалення уряду

Народне обурення через хаотичні й надмірно суворі коронавірусні обмеження доходить до закликів до повалення уряду. Навіть попри весь контроль, що Китай має над домашнім Інтернетом, десятки відео з вуличних протестів у різних містах країни потрапляють до Мережі, йдеться в ТСН.

Під час одного із протестів в середмісті Шанхаю лунають крики "геть комуністичну партію", поліція хапає протестувальників. Вони заступаються одне за одного, закликають поліцію перейти на бік народу. "Скільки ти заробляєш? Двадцять тисяч на місяць? 240 тисяч на рік. Оце ти за такий дріб'язок душу продаєш? Хлопці, вам по двадцять-тридцять років, невже це того варте?",- звертається до поліції жінка із натовпу.

Протести в десятках міст Китаю не вщухають вже кілька днів. Вони тут своєрідні. В Урумчі - місті, звідки почалася остання хвиля обурення - машуть червоним прапором - це дослівно перекладають з китайської як "маши прапором, хоч і проти нього" - така у демонстрантів тактика, бо вони бояться репресій. Безпечніше виходити на вулицю проти поліції та жорстоких обмежень, аніж проти системи.

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Ще один символ - білі аркуші паперу. В натовпі кажуть, нам не треба нічого на ньому писати - це символ народної революції. Чим більше на вулиці людей, тим менше обережності в кожного. У Шанхаї ж вже лунає: іди у відставку, Сі Цзіньпіне, іди у відставку.

Лише місяць тому Сі Цзіньпін остаточно зацементував свою фактично одноосібну владу в Китаї. Країні, де зафіксоване перше захворювання на коронавірус, що призвів до світової пандемії, яка вже три роки тероризує світ. Спершу - китайські чиновники притримували інформацію про небезпеку пандемії, потім стали боротися з ним шляхом так званої політики нульової терпимості, себто максимально жорстких локдаунів. Варто захворіти кільком людям - блокують цілі квартали. Це призводило до числених людських трагедій і навіть голоду - зокрема в Шанхаї, де одночасно 25 мільйонів людей опинилися під замком.

Останнім приводом для обурення стала пожежа у багатоповерхівці в місті Урумчі три дні том - в одній з квартир на 15 поверсі спалахнув подовжувач. Вогонь перекинувся на сусідні оселі, але пожежна машина швидко загасити його не змогла. На заваді стали паркани, встановлені через локдаун. Струмені води зі шлангу просто не діставали до вогню. Загинуло принаймні десятеро людей, серед них були діти.

Саме з жалобних свічок за загиблими почалися перші протести. Загасити їх китайській владі тепер буде непросто. Утім формальна вимога - поки що скасування карантинних обмежень, які місцева влада останнім часом знову затягує, бо саме зараз у Китаї черговий спалах коронавірусу.

Бунт проти коронавірусних обмежень – протести в Китаї набувають історичних масштабів

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