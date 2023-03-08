Протести в Тбілісі: грузинський аналітик розповів, як повинні розвиватись події

Аналітик наголосив, що грузинська опозиція повинна бути за одно з народом.
Грузинська опозиція заявила фактично про безстрокові протести "до перемоги".
В інтерв’ю ТСН.ua грузинський політичний аналітик, автор YouTube-каналу "Новини з Кавказу" Гела Васадзе розповів, як на його думку будуть розвиватися далі події.
"Опозиція може заявляти що завгодно. Опозиція має йти за народом і не намагатися його очолити і вилучити з цього політичні дивіденди. Тому що потім виходить, що народ як розчаровувався у вас, так і буде розчаровуватися. Тому я сподіваюся, що це буде громадянським протестом, а наші опозиційні партії хай виходять на політичну арену, коли прийде час. Зараз не релевантно, м’яко кажучи, показувати, що це їхній протест", - сказав аналітик.
Протести в Грузії: що відомо
У Грузії спалахнули масштабні акції протести через проросійський закон про "іноагентів". Його вважають спрямованим проти євроінтеграції країни. 7 березня учасників мітингу в Тбілісі розганяли водометами, у відповідь протестувальники кидали "коктейлі Молотова". В сутичках є постраждалі, десятки мітингарів заарештовані.
8 березня протести у Грузії відновилися. Люди вимагають не ухвалювати цей закон. Президентка Грузії повідомила, що вона готова ветувати скандальне рішення депутатів.
У МЗС України підтримали протестувальників та наголосили, що єдеться про європейське майбутнє Грузії.
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