Протести в Тбілісі: грузинський аналітик розповів, як повинні розвиватись події

Аналітик наголосив, що грузинська опозиція повинна бути за одно з народом.

Грузинська опозиція заявила фактично про безстрокові протести "до перемоги".

В інтерв’ю ТСН.ua грузинський політичний аналітик, автор YouTube-каналу "Новини з Кавказу" Гела Васадзе розповів, як на його думку будуть розвиватися далі події.

"Опозиція може заявляти що завгодно. Опозиція має йти за народом і не намагатися його очолити і вилучити з цього політичні дивіденди. Тому що потім виходить, що народ як розчаровувався у вас, так і буде розчаровуватися. Тому я сподіваюся, що це буде громадянським протестом, а наші опозиційні партії хай виходять на політичну арену, коли прийде час. Зараз не релевантно, м’яко кажучи, показувати, що це їхній протест", - сказав аналітик.

Протести в Грузії: що відомо

У Грузії спалахнули масштабні акції протести через проросійський закон про "іноагентів". Його вважають спрямованим проти євроінтеграції країни. 7 березня учасників мітингу в Тбілісі розганяли водометами, у відповідь протестувальники кидали "коктейлі Молотова". В сутичках є постраждалі, десятки мітингарів заарештовані.

8 березня протести у Грузії відновилися. Люди вимагають не ухвалювати цей закон. Президентка Грузії повідомила, що вона готова ветувати скандальне рішення депутатів.

У МЗС України підтримали протестувальників та наголосили, що єдеться про європейське майбутнє Грузії.

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