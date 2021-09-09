Протести жінок в Афганістані: учасниць побили, як і журналістів, які висвітлювали мітинги

Протести жінок в Афганістані: учасниць побили, як і журналістів, які висвітлювали мітинги

Сліди побиття журналісти публікують у соцмережах.

Жіночий марш за рівні права у захопленому талібами Кабулі. Напередодні в Афганістані ліквідували міністерство у справах жінок. Мітинг розігнали, а учасниці протесту кажуть, їх били.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.12.00.

Кийки, сльозогінний газ, а подекуди і електрошокери - такими методами таліби намагаються придушити жіночі протести в країні. Подекуди чути постріли автоматів, поки що попереджувальні. Але страх за власні права і свободи змушує жінок виходити на вулиці попри погрози. «Ми вийшли на протести, бо не хочемо, щоб уряд диктував нам, що робити. Ми вийшли, щоб підтримати усіх жінок і рух національного спротиву», - зазначають протестувальниці.

Кадрів з таких акцій катастрофічно бракує. Ісламісти усіляко намагаються завадити роботі тих небагатьох журналістів, які лишилися в країні після масової евакуації. Кількох репортерів забирають до відділків і сильно б’ють. Сліди побиття журналісти публікують у соцмережах.

Протести у всій країні спалахнули після низки оголошених талібами обмежень. Ісламісти ліквідували міністерство у справах жінок, жінок прибрали і з усіх посад у новому уряді. Окрім того - відтепер під забороною опинилися навіть заняття спортом на вулиці, бо це, заявляє нова афганська влада, суперечить законам ісламу.

«Ніякого спорту. Вони будуть відкриті і не дотримуватимуться дрес-коду, а іслам цього не дозволяє. Навіть, якщо у нас є проблеми, ми будемо боротися за нашу релігію. Ми не будемо ігнорувати ісламські цінності, навіть, якщо це викликає спротив», - зазначає заступник керівника талібанської культурної місії Ахмадула Васік.

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Увага до Афганістану була прикута у всьому світі останній місяць. Близькосхідну країну після 20-річної місії покинули американські війська, владу під контроль із блискавичної швидкістю захопив ісламістських рух Талібан. Десяткам країн довелося у негайному порядку евакуйовувати своїх громадян, місцевих громадських активістів, журналістів та перекладачів. І все це в умовах жахливої тисняви в аеропорті Кабула та кількох терактів, скоєних бойовиками ІДІЛу поблизу летовища Кабула. Тоді загинули десятки людей.

Німеччина, Франція, Велика Британія та Штати встигли вивезти десятки тисяч осіб. Україна свої борти відправляла аж 6 разів і повернули більше 6 сотень наших співгромадян. Евакуацію країни припинили минулого тижня. Країну так і не встигли покинути багато афганців: тих, які співпрацювали із представниками заходу. Їм на Батьківщині може загрожувати розправа Талібану.

Та евакуація українців з Афганістану не завершена. Ще 159 наших співгромадян виявили бажання покинути країну. Про таке повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Нині дипломати займаються організацією додаткових рейсів для наших співвітчизників. Водночас очільник дипвідомства запевнив, що прямої загрози для них в Афганістані поки немає.

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