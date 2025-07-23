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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Протести проти закону щодо НАБУ і САП: скільки людей взяли участь у вчорашніх акціях і чи були провокації

Голова МВС Клименко наголосив, що акції в усіх містах відбулися мирно і без жодних порушень.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Протест у Києві

Протест у Києві / © ТСН

Акції протесту у різних містах України, які відбувалися проти ухвалення закону щодо НАБУ і САП, мали мирний характер.

Про це заявив міністр закордонних справ Ігор Клименко в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

За його словами, на мирних аціях було повне розуміння з поліцією діалогу. Не було відмічено жодного порушення громадського порядку. Тому поліція задіювала для охорони публічного порядку мінімальні сили.

Голова МВС нагадав, що 50% особового складу Національного поліції зараз знаходиться в регіонах бойових дій або в зоні бойових дій.

«Відповідно, ми бачили, що на цих акціях були присутні переважно студенти вищих навчальних закладів, які також себе дуже толерантно поводили. Ми дали можливість висказати кожному свою думку, з повагою толерантністю. Мабуть в першу чергу, після того, що у нас навчали 2014 рік, Революція Гідності, те, що зараз іде війна і розуміння, що іде війна, що наші рідні знаходяться зараз в зонах бойових дій. Тобто все прийшло достатньо толерантно», — сказав Клименко.

Міністр висловив сподівання, що і наступні акції будуть відбуватися в рамках закона, з дотриманням комендантської години, і з повагою до наших воїнів, які роблять все для того, щоб наша країна перемогла.

Чи були провокації

«Ми бачили, що приймали участь деякі політики в цих акціях, але якихось закликів, якихось провокацій не було відмічено. Жодного адміністративного протоколу за вчора за вечір не було складено. Тому ще раз говорю, що все пройшло в рамках закону — як зі сторони мітингувальників, так зі сторони правоохоронних органів», — запевнив міністр Клменко.

Він визнав, що правоохоронцям була надана відповідна директива для того, щоб все відбувалося в рамках закону.

Скільки людей брали участь

За словами Клименка, у Києві вчора приблизно 2,5 тисячі осіб взяли участь у мітингу.

«По кожному населену пункту, яких було 15 по Україні, десь приблизно 50-100-200 осіб. Але вчасно всі розійшлися. Вимоги до комендантського години були здебільшого дотримані всіма громадянами», — каже голова МВС.

Сьогоднішні акції

Клименко повідомив, що в сьогоднішніх акціях додаткові сили поліції не планують застосовувати.

«Ми впевнені, що наші громадяни розуміють в якій ситуації перебуває наша держава, що йдуть бойовій дії. Є, звичайно, нас інформація, що такі акції будуть проведені в 15 чи 20 містах. Ми готові до діалогу і готові до охорони порядку для того, щоб наші люди могли свою думку виразити. Ну і, звичайно, держава могла функціонувати далі під час воєнного стану», — підсумував міністр.

Нагадаєм, що вчора, 23 липня, у Києві, Львові та Дніпрі сотні людей вийшли на акції протесту з вимогою накласти вето на цей закон.

Сьогодні ввечері акції протесту продовжилися у різних містах країни.

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