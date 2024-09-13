Протези носа, вух та очей: як українські військові повертають собі обличчя, коли пластичні хірурги безсилі

Сотні бійців втрачають на війні власне обличчя в буквальному сенсі. І пластичні хірурги можуть допомогти далеко не в усіх випадках. Таких пацієнтів рятують щелепно-лицьові ортопеди: вони за допомогою скульпторів створюють нові носи, вуха і очі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Вадим втратив носа на війні, пластичні хірурги були безсиллі

Чоловіка звати звати Вадим. Половину його обличчя закриває спеціальна пов'язка. Він прийшов до щелепно-лицьового ортопеда приміряти протез носа.

До повномасштабного вторгнення Вадим працював будівельником. Був мобілізований рік тому – у вересні 2023 року. І одразу після навчання потрапив на найгарячіший напрямок, під Бахмут. Трагічним для нього став мінометний обстріл півроку тому, в лютому.



"Як оце розірвалось перед лицем, чую – не можу носом дихать. Потрогав рукою – нема нічого", - згадує Вадим.

Вадим

Цілу добу аж до медичної евакуації, він був у свідомості. Втратив її у машині, прийшов до тями – у шпиталі Дніпра. Безмежно вдячний дружині – досі згадує перші слова, які почув від неї в лікарні.

"Найголовніше, що ти живий", - згадує чоловік.

А далі - перші виходи на прогулянку біля лікарні і перелякані погляди перехожих. Спочатку він кілька місяців чекав поки загоїться рана. Потім – на рішення лікарів. І врешті пластичні хірурги оголосили – допомогти Вадиму вони не можуть.

Стоматолог-ортопед розповів про протезування обличчя

Про Дмитра Філоненка Вадим дізнався, коли проходив реабілітацію. Йому розповіли про стоматолога-ортопеда, якій спеціалізується на протезуванні обличчя. Саме він береться за випадки, у яких безсилі пластичні хірурги.

Дмитро Філоненко

"Є ситуація, коли відсутня частина обличчя", - каже Дмитро Філоненко.

Медик показує зліпок голови жінки, що втратила око разом з повіками через онкологію. І поруч – силіконова основа, око зі спеціального скла. Вже готовий протез тримається на спеціальному магнітному кріпленні. Ось так ця жінка виглядає нині. Цією роботою лікар дуже пишається.

Медик показує зліпок голови жінки

"Об'єднано все – щелепно-лицова хірургія, протетика, трошки вашого, бо тут працював скульптор. Тут у нас працювали офтальмолого, онкологи, нейрохірурги, а воно таке маленьке", - каже медик.



Всі ці спеціалісти мають зібратися і кілька місяців працювати разом. До війни це було майже неможливо, зараз вони збираються, щоб допомогти військовим.

Сашку знадобився протез вуха

Сашко - власник протезу вуха. В кістки його черепа вживлено імплант, типу зубного. На ньому і тримається протез. Лікар врахував навіть те, що Сашко носить окуляри: матеріал на верхній частині штучного вуха міцніший та твердіший. Своїм новим вухом Сашко нині – навіть пишається.

Вухо Сашко теж втратив на війні. Просто з зупинки Сашко – пішов до військоммату. Пройшов Ямпіль та Лиман. Поранення отримав під Кремінною – їхню машину росіяни підбили артилерією.



"Приємного, насправді, мало. Ти розумієш, шо кожен на тебе хоч скоса, але дивиться, і це психологічно на тебе давить. І так воно, не зовсім приємно, жить з цим, змириться – дуже важко", - каже Сашко, чому він наважився на протезування.

Лікар Дмитро нині працює над тим, аби поставити свою справу на потік. Мріє допомогти якомога більшій кількості людей. Аби дарувати шанс на повноцінне щасливе життя таким – як от Вадим.

Повернення обличчя – київські лікарі творять дива для поранених військових

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 13 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: