Росія відправляє на війну проти України іноземців: одна з держав висунула вимоги Кремлю (фото, відео)

Непал намагається захистити своїх громадян від вербування до російської армії. Ця країна просить Москву негайно відправити всіх непальських солдатів назад до їхньої країни, а ще виплатити компенсації родинам загиблих.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

На Запоріжжі до полону ЗСУ потрапив непалець

Група солдатів потрапила у полон південніше Запоріжжя, один з яких - російською майже не говорить. Бо є громадянином Непалу. Він запевняє, що до Росії прибув як студент, і коли не зміг оплатити навчання, приєднався до військових - вбивати українців за гроші.

"Спочатку вони казали, що будуть платити 195 тисяч рублів на місяць, але не платили, лише чотири тисячі рублів одноразово", - каже військовополонений Тагар Сідхарту.

Найманець з Непалу

Скільки непальців воює за Росію

Це інтерв'ю з полоненим розлетілося ЗМІ наприкінці минулого року. Оцінити, скільки ж громадян Непалу воює на боці держави-агресорки, він не зміг. Він каже, що хоче повернутись до своєї країни.

І батьківщина, схоже, його почула. Непал знайшов спосіб зупинити потік своїх громадян, яких обіцяні Москвою гроші вабили приєднуватися до чужої армії. Щоби працювати в іншій державі, непальці мають отримувати дозвіл від своєї країни. Саме такі дозволи - їм тимчасово не видаватимуть.

Уряд заявив, що, за оцінками, до 200 громадян Непалу працювали в російській армії. Близько 100 непальців вважаються зниклими безвісти.

Дані про непальських найманців

Загинути ж на війні з Україною - встигло близько 10 непальців.

Проти України воюють також кубинці

Звісно, це не єдині найманці, яких використовує Москва. Минулої осені Кубу сколихнув скандал після того, як двоє кубинських юнаків поскаржилися популярному блогеру - їм обіцяли роботу на будівництві, але просто з аеропорту відвезли до призовного пункту і примусили підписати документи російською, якої вони не знають.

Історії у ЗМІ множилися - виявляється, до російської армії потрапило чимало заробітчан, тож кубинській владі довелося навіть виправдовуватися, що вона до трафіку - не причетна.

"Нам точно відомо про найманців з Непалу, точно відомо про найманців з Білорусі, про деяких маргіналів з Бразилії, Аргентини, з Чехії", - каже військовий експерт Павло Нарожний.

Відсоток таких найманців насправді невеликий, бо йдеться про сотні людей, порівняно з сотнями тисяч російських військових. І, звісно, кидати в атаки найманців росіяни не жаліють.

З аеропорту - на війну! Як Кремль відправляє на фронт іноземців-заробітчан

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до ЗСУ потрапив російський полонений з Непалу.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ продовжує вербувати іноземців на війну проти України, на фронті з'явилися бойовики із Куби.

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