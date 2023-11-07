"Проти Зеленського запустили сценарій": Дикий вказав, що не так зі статтею у Time

За словами Дикого, Саймон Шустер вже раз відзначився у підриві допомоги союзників Україні 2018 року.

Стаття журналіста Саймона Шустера у видання Time – яскравий приклад висококласної ІПСО.

Таку думку висловив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Чи справді хтось із помічників Зеленського пішов проти нього

"Це мене якраз найменше цікавить в цій історії. До речі, у нас немає поняття "помічник президента", а є радники і їх дуже багато. Чи існував такий радник президента, який сказав щось Саймону Шустеру, чи Саймон Шустер його вигадав – це нецікаво", – розмірковує Дикий.

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Експерт зауважив, що в українському медійному просторі з'явилася дурна звичка – якщо ми чуємо щось, що нам неприємне, ми одразу кажемо, що це – ворожа ІПСО (інформаційно-психологічної спецоперація). Але це не означає, що реальні російські ІПСО зникли.

"Вони є. І у даному разі ми маємо справу з дуже високопрофесійною російською ІПСО і її поява – невипадкова", – певен експерт.

Що свідчить про те, що стаття у Time – ІПСО

"Справа в тому, що Соловйов чи Кисельов – це не ІПСО, це тупа дешева пропаганда. Правильна ІПСО – це коли береться 90% реальних фактів, але ці факти підбираються дуже тенденційно і розставляються потрібні автору акценти. А 5-10% вкидається відвертої брехні, яка і формує основний меседж матеріалу", – пояснив Дикий.

На його думку, у сухому залишку від статті Саймона Шустера лишається враження, що "на Банковій сидить людина, яка остання у цій країні вірить, що Росію можна перемогти, а тому посилає солдатів на вірну смерть".

"А решта країни нібито розуміє, що перемогти РФ неможливо, армія саботує накази президента, оточенння "краде ніби в останній день".

Раніше ми бачили версію ІПСО про "кривавого баригу", тепер ми бачимо нову ІПСО "кривавий клоун". Але суть меседжа завжди одна і та сама – нібито країна воювати не хоче, а війна потрібна одному президентові. Ми це вже проходили", – нагадує експерт.

Особистість Саймона Шустера

Саймона Шустера Дикий називає "матьорим" агентом "русского міра". Він нагадав, що Шустер певний час жив у Москві.

"А Росія вміє "приручати" іноземців. І ця людина вже один раз відзначилася у спеціальній операції по підриву допомоги союзників Україні. Це було 2018 року – стаття про нібито нацистів у "Азові". Це мало величезний резонанс. І саме ця людина знов активована саме у той момент, коли у Конгресі США йдуть дебати щодо надання допомоги Україні", – нагадує аналітик.

Чому Саймон Шустер написав раніше компліментарну статтю про Зеленського

"Для росіян є абсолютно нормальним дати своєму агенту створити собі нормальний імідж, а вже потім виконати певну роботу у найкритичніший і найнеобхідніший момент. Ця стаття – удар у дві сторони. Перше – в США по підтримці України, і удар по нашій внутрішній акдиторії. І нам запускається меседж про "кривавого клоуна", який лише один вірить у перемогу. Байдуже що соціологія і військові говорять зовсім інше", – пояснив Дикий.

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Дикий: Проти Зеленського запустили сценарій!