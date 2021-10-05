Протипоказання до COVID-щеплення: Кузін розповів, кому і чому не можна вакцинуватися

Наразі лабораторно протестувати вакцину не можна.
Відсоток людей, які мають протипоказання до введення вакцини від коронавірусу, дуже маленький.
Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з "1+1".
Кузін каже: якщо, приміром, людина має серцево-судинні захворювання, чи онкологію, то варто проконсульутватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням. "Інструкція до використання кожної вакцини має свої особливості: вона рекоменлована чи ні. Наприклад, вакцина CoronaVac не рекомендована вагітним жінкам", - розповів представник МОЗ.
Як повідомлялося, українцям поки що не вводитимуть бустерну або третю дозу вакцини від коронавірусу. Національно-технічна група експертів розглядала введення додаткової дози вакцини. Запроваджувати її поки не рекомендує Міністерство охорони здоров'я.