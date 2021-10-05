Протипоказання до COVID-щеплення: Кузін розповів, кому і чому не можна вакцинуватися

Протипоказання до COVID-щеплення: Кузін розповів, кому і чому не можна вакцинуватися

Наразі лабораторно протестувати вакцину не можна.

Відсоток людей, які мають протипоказання до введення вакцини від коронавірусу, дуже маленький.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з "1+1".

"Коли йдеться про протипоказання до введення вакцини, то тут варто розрізняти декілька речей. Є так звані абсолютні медичні протипокази - ситуації, коли вакцину в жодному випадку не вводять людині. Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість - непереносимість одного з компонентів препарату. Відсоток таких людей мінімальний - майже одна сота від загальної популяції людей", - каже санлікар. За його словами, по суті - ті люди, які важко перенесли перше щеплення. Наприклад, отримали анафілактичний шок чи алергічну реакцію. В такому випадку йдеться саме про медичні протипокази, а тому другу вакцину таким людям не вводять. Лабораторного тестування "наперед" зараз провести не можна.

Кузін каже: якщо, приміром, людина має серцево-судинні захворювання, чи онкологію, то варто проконсульутватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням. "Інструкція до використання кожної вакцини має свої особливості: вона рекоменлована чи ні. Наприклад, вакцина CoronaVac не рекомендована вагітним жінкам", - розповів представник МОЗ.

Як повідомлялося, українцям поки що не вводитимуть бустерну або третю дозу вакцини від коронавірусу. Національно-технічна група експертів розглядала введення додаткової дози вакцини. Запроваджувати її поки не рекомендує Міністерство охорони здоров'я.

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