Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Протипоказання до COVID-щеплення: Кузін розповів, кому і чому не можна вакцинуватися

Протипоказання до COVID-щеплення: Кузін розповів, кому і чому не можна вакцинуватися

Associated Press

Наразі лабораторно протестувати вакцину не можна.

Відсоток людей, які мають протипоказання до введення вакцини від коронавірусу, дуже маленький. 

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з "1+1"

Кузін каже: якщо, приміром, людина має серцево-судинні захворювання, чи онкологію, то варто проконсульутватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням. "Інструкція до використання кожної вакцини має свої особливості: вона рекоменлована чи ні. Наприклад, вакцина CoronaVac не рекомендована вагітним жінкам", - розповів представник МОЗ.

Як повідомлялося, українцям поки що не вводитимуть бустерну або третю дозу вакцини від коронавірусу. Національно-технічна група експертів розглядала введення додаткової дози вакцини. Запроваджувати її поки не рекомендує Міністерство охорони здоров'я.

Наступна публікація