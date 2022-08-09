Протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM: Жданов пояснив, чи може її збити російська ППО

Це дуже потужна ракета, яку не можуть збивати російські системи ППО.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Росіяни можуть встигнути побачити ці ракети, але збити не можуть. Навіть, якщо Росія вимикає радіолокаційну станцію, ракета все одно її знаходить, бо вона її запам'ятовує. Дальність пуску цієї ракети становить 150 км., але її швидкість більша, ніж швидкість звуку, вона долає відстані за дуже короткий час. Відреагувати на цю ракету жодна система російської ППО не здатна. Нам це дає те, що до нашої далекобійної артилерії приєднується наша авіація. Знищуючи ППО Росії ми зможемо застосовувати усі види авіації, які у нас є: і штурмову, і бомбардувальну, і винищувальну. Для нас це дуже суттєво", - сказав Жданов.

Нагадаємо, Жданов розповів, що станеться, коли збити ракету з ядерним зарядом.

Читайте також: