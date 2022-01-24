Протистояння музичної індустрії: чому шоу-бізнес поділився на два табори через закон про роялті

Протистояння музичної індустрії: чому шоу-бізнес поділився на два табори через закон про роялті

Відповідний закон уже ухвалила Верховна Рада, але ще не підписав президент.

Закон щодо збору роялті, за який перед Новим роком проголосували у парламенті, поділив шоу-бізнес.

Про це 24 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Вирішити проблему з нарахуваннями та не підписувати цей закон закликають президента великі музичні видавці. До них долучилася співачка Руслана. За їхніми підрахунками, за минулий рік збори роялті за виконання були заблоковані, і так артисти та автори втратили понад 65 мільйонів гривень прибутку. А новий закон, за думкою представників музичної сфери, лише збільшить ці проблеми.

"Тому я звертаюся сьогодні до Володимира Зеленського, щоби закон, який ухвалено у Верховній Раді помилково, на точку зору мою і великого переліку авторів і артистів, потрібно призупинити", - заявила співачка Руслана Лижичко.

А от автори з громадської організації "Українська агенція з авторських та суміжних прав", куди входять Валерій Харчишин та Тарас Тополя, наполягають на підписанні закону та просять дозволити зареєстрованим організаціям колективного управління добровільно збирати роялті, поки Мінекономіки не ухвалить рішення про акредитацію організацій.

"Сподіваємося на підписання закону президентом. А далі вся увага – під величезною лупою буде до департаменту інтелектуальної власності Міністерства економіки – чиновники якого і стали причиною цієї кризи", - зазначив віцепрезидент Авторської ради ГО "УААСП", лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Закон щодо збору роялті поділив український шоу-бізнес

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