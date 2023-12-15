Протитанкові рови та бетонні перешкоди: як на Київщині укріплюють кордон і чи є загроза наступу з Білорусі

ТСН побачила, яка на Київщині укріплюють кордон з Білоруссю.

На Київщині завершують облаштування україно-білоруського кордону. До кількох загороджувальних ліній додали ще одну – протитанкові рови. Ця перешкода разом із мінними полями та перекритими лісовими дорогами не дозволить ворогу швидко прорвати лінію державного кордону, як це сталося торік. Нині рівень небезпеки нападу з боку Білорусі не зростає, тому у наших воїнів є час краще підготуватися до нових загроз.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На кордоні з Білоруссю спецтехніка облаштовує протитанковий рів шириною у майже 4 метри та завглибшки – 3. Траншейний екскаватор ще й насипає солідний бруствер.

"Тут танки не пройдуть, але якщо підключити інженерну техніку, зробити мости, а так вже пройти не зможуть", - каже боєць ЗСУ Микола Вальков.

За день машина прориває до п’ятисот метрів протитанкового рову. І таких траншей нарили вздовж майже всього українсько-білоруського кордону. До сусідів-зрадників звідси не більше трьох кілометрів. Українські воїни кажуть, що такі укріплення можуть зупинити ворожу бронетехніку.

Укріплення кордону з Білоруссю

За пару кілометрів від земляної перешкоди зводять ще одну - бетонну. Такі плити здатні витримувати пряме попадання артилерійського снаряду. Поруч ще одна лінія оборони – система бліндажів.

Командувач Об’єднаних сил інспектує новозбудовані позиції із дозиметром в руках. Додаткові лінії оборони зводять в Чорнобильській зоні, тому потрібен радіаційний контроль. Нині прилад показує втричі менший рівень дозволеного випромінення, тому фортифікаційні споруди майже готові до заселення.

Нині дороги між Україною та Білоруссю завалені деревами та щільно заміновані. До протитанкових ровів доєднають ще й бетонну перешкоду.

"Тетрайди, так звані "зуби дракона" в подальшому будуть зв’язані тросом, кладуться в декілька рядів, будуть заміновані і на них буде колючий дріт – це буде суцільна бетонна перешкода для броньованої техніки", - пояснює Сергій Наєв.

Укріплення кордону з Білоруссю

Добре підготовлені загородження здатні нанести 20 відсотків втрат силам наступаючого противника – підрахували українські військові. Нині загроза нападу з Білорусі не зростає, але залишається високою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 за 15 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, у Росії депутат закликав окупантів готуватися до бойових дій в Карпатах.

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