"Противнику до центра Бахмута залишилося близько 2 км": військовий розповів про дії "вагнерівців"

Військовий ЗСУ розповів про бої з росіянами під Бахмутом на Донеччині.

Інститут вивчення війни повідомляв, що група "Вагнер" наближається до металургійного заводу "АЗОМ", що на півночі Бахмута. На їхню думку, бойові дії можуть зосередитися саме на території заводу, оскільки окупанти намагаються просунутися до центра міста.

Солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк в інтервʼю ТСН.ua розповів, чи відбуваються бої безпосередньо на території металургійного заводу.

"Росіяни ще не прорвалися до тієї частини міста, хоча намагаються це зробити. Противнику до центра залишилося близько 1700-1800 метрів. Відповідно ми, перебуваючи на південній околиці Бахмута – там, де противник нещодавно рапортував про свої "величезні досягнення" і майже як факт ставив відрізання української армії. З півдня від Часового Яру до Костянтинівської траси ми ворога відкинули. Тут жодних проблем немає. Так, ми чуємо стрілецький бій по всій частині міста, ми чуємо артилерійські постріли. Але поки що у противника успіхів немає. Ми намагаємося грамотно оборонятися і не воюємо як Росія до останнього українця. Якщо є загроза оперативного оточення, потреба відвести свої війська від щільного артилерійського обстрілу, українська армія це робить. Бахмутська фортеця тримається, фронт ніде не порушений і не може бути порушений. Є відповідно запасні позиції, чіткі інструкції, що робити. Тому, я вважаю, що це марні зусилля ворога", - розповів військовий.

Юрій Сиротюк також наголосив, що всі перемоги ворога "піррові", адже Кремль кладе під Бахмутом велику кількість своїх солдатів.

"Вже говорять не про взяття Києва, а про розвал Росії", - резюмував він.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляє, що ситуація в районі Бахмута на Донеччині дуже напружена. Росія кинула на цей напрямок найбільш підготовлені штурмові загони "вагнерівців".

Військовий ЗСУ Павло Вишебаба рекомендує всім чоловікам йти до військкоматів і готуватися до війни. За його словами, просто відсидітися не вийде. Українська армія потребує поповнення для боротьби з російськими загарбниками.

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