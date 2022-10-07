Провал бліцкригу РФ: генерал-лейтенант ЗСУ розсекретив, як Путін планував захопити Україну у перші дні війни

Після провалу бліцкригу у перші дні війни РФ зосередила зусилля на Донецькому та Луганському напрямках.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що у перші дні російська армія планувала швидко захопити Київ та Одесу, щоб потім взяти Миколаївську область і з'єднатися із ворожими силами із невизнаного Придністров'я.

Про це командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Після невдачі захоплення Києва ми зрозуміли, що бліцкриг РФ провалився. Друге, коли розбилися їхні мрії наступати в напрямку Одеси. На моєму пункті управління був офіцер розвідки, який завчасно розгадав замисел ворожих сил. Противник намагався пройти не через Миколаївку, далі - по дорозі вздовж узбережжя на Одесу. Він намагався обійти його вище і рухатися вздовж адмінмеж Миколаївської та Одеської областей до Придністров'я, щоб з'єднатися із силами російських сил на території невизнаного Придністоров'я і таким чином охопити Миколаївську та Одеську області", - розповів він.

За словами Наєва, після того, як їхня перша мета блискавичної наступальної операції не вдалася, тоді вони зосередили зусилля на Донецькому та Луганському напрямках.

Звільнення Херсонської області

За даними оперативного командування "Південь", станом на 6 жовтня від початку поточного місяця Збройні сили України звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зауважив, що взяття міста Берислав та Нової Каховки означає швидка деокупація Херсонщини. Він розповів, Берислав - це ключовий логістичний пункт та ключовий пункт оборони росіян. У разі його деокупації уся лінія фронту окупантів на Херсонщині посиплеться. Щодо Нової Каховки, деокупація цього населеного пункту означає блокування водопостачання до анексованого Криму.

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